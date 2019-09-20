直播男想賺「斗內」！要求國中小女友自拍半裸照…沒分錢鬧翻

▲竟然有直播主為了想賺錢，要國中女友自拍裸照來吸引網友。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者劉昌松／台北報導

台北市徐姓直播主為了吸引網友斗內（Donate，贊助）、花錢看進一步的視訊，竟然要還在念國中的女朋友自拍上身全裸照，還說賺錢可以對分；豈料後來2人鬧翻分手，徐男惱羞揚言要把照片散布給小女友的同學好友。台北地檢署調查後，20日依與幼女性交罪、違反《兒少性剝削防制條例》等罪起訴徐男。

市面絕大多數的直播平台，都讓網友可以直接和直播主互動、聊天，網友隨時可贈送虛擬禮物，直播主收到禮物後，可以和公司拆帳拿錢，而如果網友很想跟直播主私下聊天，獨享直播內容，則需要花多一點錢「斗內」。

▲小女友分手後遭恐嚇要散布裸照，趕緊報警求救。（示意圖／免費圖庫pxhere）

而徐姓男子為了要賺斗內收入，2018年間和交往中的國中生女友商量，請小女友提供上半身裸照，讓他用此為噱頭，吸引網友斗內後私密聊天觀賞，到時再把收到的款項由2人平分。2019年2月間，徐男和小女友因故分手鬧翻，小女友抱怨當初都沒分到錢，徐竟揚言要去學校散布裸照報復，小女友嚇得趕緊報警求救。

徐男到案交出10多張小女友的上半身裸照，辯稱從來沒有真的在直播平台上公布過，只是自己觀賞而已。雖查無證據顯示裸照外流，但檢察官根據2人交往過程認定，徐男曾和小女友發生性行為，還要未成年拍裸照，依與幼女性交及猥褻罪、恐嚇罪，以及《兒童及少年性剝削防制條例》等罪將徐起訴。

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