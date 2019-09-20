新竹縣百歲人瑞76位　最多長壽爺奶在竹北「女是男的2倍」　

▲慶祝九九重陽，新竹 縣長楊文科拜訪百歲人瑞。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

慶祝九九重陽節，新竹縣長楊文科從9月20日至9月27日止，將陸續前往縣內各鄉鎮百歲長輩家中祝賀。新竹縣年滿100歲以上之長者，計有76位，其中男士22位、女士54位，百歲人瑞最多的鄉鎮市是竹北市14位，其次竹東鎮及關西鎮各有12位，年齡最長者為106歲，共有橫山鄉葉謝秋妹女士、尖石鄉邱陳阿英女士關西鎮涂維垣先生等三位。縣府準備了敬老禮品、敬老狀，並轉發總統府衛福部金鎖片及總統府贈予滿百長者敬老金箔狀，祝福百歲長輩佳節愉快，健康久久。

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▲葉謝秋妹現場就吃起甜粄，非常可愛。

20日上午首站先到橫山鄉田寮村拜訪106歲的葉謝秋妹，除了禮品、敬老狀、金鎖片，楊縣長特別準備了她最愛吃的客家米食-甜粄，美食魅力無可擋，百歲婆忘了初見面的怕生一口口吃了起來，場面溫馨有趣。育有3男2女的百歲婆葉謝秋妹耕田到70歲，除草、挑秧、採茶…都很在行，她年輕時不喜歡穿鞋，愛接地氣也愛陽光，平日喝山泉水，甜食更是最愛。

▲徐清水說自己不挑食，家人煮什麼就吃什麼。

住在橫山村100歲的徐清水，身體硬朗，每天都還能自己洗澡，縣長來訪時，他正開心的吃著月餅，平常除了散步，也喜歡看電視，沒什麼挑食習慣，家人準備什麼就吃什麼，豬肉湯更是他活力滿滿的來源之一，徐清水妙語生花，特別祝福楊縣長平安、健康、快樂。

▲▼楊戴滿妹（上）與許雲集（下）。

端莊的楊戴滿妹102歲還是很愛漂亮，可說是「凍齡百歲婆」。百歲公許雲集現在還種菜，30多歲時生了一場大病，讓沒唸過書、只會寫名字的他開始精研各類養生草藥，看見縣長來訪，他也大方地分享藥草經，手上一把楊梅草，就能讓他滔滔不絕地說上好久，活力完全不輸年輕人。

▲邱潭四妹。

邱譚四妹平常喜歡吃碎肉，需使用輪椅輔具，曾經接受模範母親表揚，年輕時從事農業生活，育有1兒1女，對待周遭人和諧。

▲張桂鳳說自己長壽的秘訣是每天早晨到竹東河濱公園散步。

張桂鳳個性幽默、忠厚老實，現在記憶力與人談話依舊良好，目前還能處串門子，年輕時務農就喜歡聽及演唱客家山歌，在假日會準時收看客家電視台熱鬧打擂台節目，現場也高歌一首，讓楊縣長嘖嘖稱奇中氣十足的嗓音。張桂鳳的侄子也拿出張阿公為他所照的結婚黑白照，喚起以前美好的記憶。他說自己長壽的秘訣是，至前兩年為止，每日固定一大清早五點就去竹東河濱公園散步，。

▲竹東人稱徐彭玉英是仙草阿姨。

徐彭玉英目前使用輔具協助依然能行走，年輕時於竹東鎮長春路邊攤賣仙草直到84歲退休，個性隨和平時喜歡與人打交道，堪稱為竹東人都知道的賣仙草阿姨，一天最喜歡時段是在曾孫下課後，在客廳與孩子享受天倫之樂。

▲何李玉蘭親切又和藹。

何李玉蘭偶爾會在家裡附近散步，過去從事農業工作種田和種茶，育有3兒5女，面上總帶笑容，抱持喜樂的心情，見到人喜歡說祝福的話，看到楊縣長，也連祝「天天開心！天天快樂！」，親切又和譪可親的性格，感染了周遭的人，也忍不住面帶微笑。

新竹縣社會處副處長許瑜庭指出，縣府致力於推動各項老人福利政策，希望讓新竹縣的老人家活得無憂、活得健康、活的快樂。縣府每年也將公益彩券盈餘分配基金，投入兒童、少年、婦女、老人及身心障礙者等弱勢族群，辦理社會福利相關用途，創造幸福家庭，讓公益彩券的愛心能無限分享。

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