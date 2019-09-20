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激似倩女幽魂場景！「新北蘭若寺」獲選「這什麼鬼地方」攝影展首獎

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▲▼激似倩女幽魂場景！「新北蘭若寺」獲選「這什麼鬼地方」攝影展首獎（圖／新北市城鄉局提供）
▲激似倩女幽魂場景！「新北蘭若寺」獲選「這什麼鬼地方」攝影展首獎。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

新北市政府城鄉局在今年8月，特別搭配農曆7月傳統推出「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件活動，邀民眾共同尋找新北市危老建物，接觸都更議題，短短一個月反應熱烈，參與人次破1.5萬人，其中獲得第一名的照片被稱為「新北蘭若寺」，宛如電影《倩女幽魂》場景！

「這什麼鬼地方」線上攝影展，蒐集新北市危老建物照片，並進行票選活動。獲得第一名的照片，是位於新北市新店區一間近60年的老公寓，畫面宛如電影《倩女幽魂》的蘭若寺。

▲▼激似倩女幽魂場景！「新北蘭若寺」獲選「這什麼鬼地方」攝影展首獎（圖／新北市城鄉局提供）
▲位於新北市新店區一間近60年的老公寓，畫面宛如電影《倩女幽魂》的蘭若寺。

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該投稿者林業翔表示，「屋頂因為年代久遠，被樹根盤據，即使屋主來鋸樹兩回，仍無法阻止樹木一步步慢慢吃掉房子事情。外頭如下雨，裡頭必須撐傘，天花板也因為鋼筋鏽蝕，稍微些許地震就會將天花板水泥震落砸下……有如電影倩女幽魂的蘭若寺。」

而第二名投稿者鐘淑芳，拍攝新北汐止區一處民宅，是期待老屋能夠重建，給居民更安全的居住空間。

▲▼激似倩女幽魂場景！「新北蘭若寺」獲選「這什麼鬼地方」攝影展首獎（圖／新北市城鄉局提供）
▲投稿中也有亂入作品「要貓砂，不要海砂。」

城鄉局局長黃一平表示，新北都更推動辦公室成立後，積極前往各個社區了解民眾的都更需求，透過線上影展活動，也讓許多民眾開始重視自家的住屋安全，進而撥打「都更專線」到市府詢問，也讓推動辦公室有機會接觸更多民眾，從輕鬆有趣的活動中，喚醒大家更進一步理解都更的重要性。

「這什麼鬼地方」線上攝影展活動網站：https://www.ghostplace.tw/

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