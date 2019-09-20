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「大人比小孩幼稚」　彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

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▲▼氣象達人彭啟明。（圖／記者許展溢攝）

▲彭啟明認為台灣政府根本不重視氣候變遷議題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

青年學子今（20日）宣布連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。氣象達人彭啟明出席質疑政府根本不重視此議題，每次提出相關政策，一被抗議就退回，且台灣總統候選人每次都不敢談，只因為沒選票，大人比小孩還幼稚。

瑞典女孩Greta Thunberg發起「為氣候罷課」行動，彭啟明透露，自己說服2個女兒罷課，但都被以要考試等理由婉拒，他認為台灣制度僵化，瑞典上半天課，下午自由時間就能到國會靜坐抗議，在台灣真的很需要更多的瑞典女孩。

請繼續往下閱讀...

彭啟明說，去年沒颱風，風調雨順，對台灣也是種災難，菜價跌到不行，農民血本無歸，政府雖祭出農業補貼給農民，照顧很多人，但每次提倡要進行相關政策改革，如使用電動車等，一旦被抗議又返回， 一下往前走一下退回，這就是現在政府的情況，台灣能夠不重視？

▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

▲彭啟明和青年學子一起出面要求政府重視氣候變遷議題。（圖／記者許展溢攝）

彭啟明提到失望的是，副總統陳建仁曾在空汙遊行抗議場合提過，等到年金改革完成後，要做空汙、氣候改革，始終沒有，後來前中研院院長李遠哲親口說，總統蔡英文說過這不是她2025任內的事情。

彭啟明指出，台灣人很關心颱風要不要來，會不會下大雨，卻不管防災觀念，9月16至19日做了一份達10萬人參與民調，問大家是否關注全球氣候變遷議題？高達72%民眾重視，值得一提的是，問到支持氣候罷課？有49.3%民眾不支持，對自己小孩或親朋好友的小孩參與罷課，則有53%民眾不同意。

另外，彭啟明說，調查問到認為目前有可能角逐2020總統參選人，較有氣候變遷對策行動的是誰？郭台銘7.1%、蔡英文14.2%和韓國瑜10.4%，有68%的人都不知道，代表這些候選人真的不及格。

彭啟明認為，政府、總統候選人根本不重視，喊再多都沒用，必須把壓力給政府和立法委員，不停往下施壓，才有辦法奏效，且在台灣最有資格抗議的是成熟的小朋友，因為不管是垃圾分類等觀念，都是做的最好的一群，這些大人比小孩比想像中的還要更幼稚，最值得羞愧，只會關心票在哪。

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