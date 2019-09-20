大觀音亭暨祀典興濟宮　「己亥年巡香繫誼」遶境22日登場

▲台南市大觀音亭暨祀典興濟宮，將舉辦「己亥年巡香繫誼」遶境活動，於出巡前，特別依照古禮，請道長吳明府前來舉行「放兵」儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮，將於9月22日週日舉辦「己亥年巡香繫誼」遶境活動，保生大帝和觀音佛祖今年將至山上新庄廣濟宮、大內石仔瀨保安宮、天后宮、內庄朝天宮、玉井興濟宮、佳里保聖堂和麻豆良皇宮等分靈廟轄境內遶境，維持祖廟和分靈廟之間的情感。

大觀音亭暨祀典興濟宮於2013年開始進行巡香繫誼活動，由神明至緊密連絡的分靈廟遶境，讓地方分享神恩，人和人之間拉緊情誼，神明和神明之間也是如此。該亭宮於出巡前，特別依照古禮，請道長吳明府前來舉行「放兵」儀式。所謂的「放兵」即是神明出巡前的「維安檢查」。

亭宮祭典組長吳瑩彬常務董事指出，管理單位要在神明出巡前，到前往的宮廟張貼路關圖，不只是告知當地民眾遶境的路線，最主要也是向要前往的宮廟神明稟報，將要前往貴寶地之意。而「放兵」儀式，則是藉由道長行法調遣五營兵馬至遶境的路線探測狀況、排除障礙，類似總統至地方拜訪的先遣部隊要去調查地方狀況一樣。

道長吳明府表示，「放兵」是傳統古禮，但維持這種古禮的宮廟漸漸少了，大觀音亭祀典興濟宮仍是維持傳統保存相當有意義的宗教禮俗。

道長行法調遣兵將出去後，在廟內還得設立一個「總指揮所」，以紅布包覆著插有五色旗的米斗內，象徵著在棚內運籌帷幄隨時掌握各地的訊息，備有蠟蜡象徵著五營兵馬將領待命中。有趣的是，斗內還要放些糖果，以備將領商議軍情時有食物可以吃。指揮所設好之後，道長將於9月22日要出巡前舉行「開兵」儀式，即代表神明隊伍可以出發之意。

大觀音亭暨祀典興濟宮指出，神明遶境有連絡人、神感情之外，重要的是藉由神明出巡也有保佑地方全境平安、風調雨順之意，期望有興趣者屆時前往參與。