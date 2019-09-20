差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

▲原PO幫寶寶換上可愛的衣服！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

網搜小組／劉維榛報導

「那是為人父的無奈跟心痛！」一名從事殯葬業的女網友透露，日前一名孕婦發現寶寶沒心跳，只差一天就可來到世上，協助家屬處理孩子後事，過程中，爸爸不斷忍著眼淚，聲聲呼喚女兒「爸爸媽媽會一直等妳回來的！」一直到最後要送往火葬場時，才崩潰蹲在地上爆哭，這一幕好虐心。

「來不及長大的小天使！」一名女網友在臉書《爆系故事館》分享心碎故事，日前在殯儀館待命，同事傳話，「等下家長會帶小朋友來，妳幫妹妹換好衣服後就直接入殮送火化，家長不會過去」，語畢，遞上一袋用品給原PO。

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袋子打開一看，映入眼簾的是嬰兒服、嬰兒用品跟小蓮花，正當原PO一臉疑惑時，同事接著緩緩表示，「前幾天剛走。預產期的前一天，去參加親戚喜宴，怎知喜宴結束發現小朋友沒有胎動，雖然馬上到急診檢查，還是慢了一步。」

原PO難過再問，「所以…小朋友已經足月了？」同事也揪心應答「原本吃完喜宴的隔天，就要住院待產了。」一條小生命未能來到世上，讓原PO不禁感慨，「就差這麼一天了，家長心裡的痛到底有多重。」

正當原PO沉浸在悲傷情境時，遠方出現一名男士，神情凝重抱著嬰兒走來，每一步格外沉重，原PO禮貌向家屬打招呼，不捨看望他手中的寶貝，「妹妹像是睡著一樣，粉嫩的皮膚、長長的睫毛，真的像是洋娃娃一樣可愛。」

就怕影響家屬情緒，原PO趕緊伸出雙手，且溫柔喊話「我來抱妹妹，爸爸你不用擔心，我會幫妹妹整理乾淨後，再請你進來看最後一面。」只見淚珠在他的眼眶內打轉，無助眼神彷彿懇求著「拜託妳了！」

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▲心碎故事惹哭眾多網友！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

抱起寶寶那一瞬間，原PO坦承內心好沈重，「那不只是一份心痛、不捨，也是家長原本的期待跟喜悅。」替妹妹打點好最後儀容，請爸爸進來看上輩子情人的最後一面，他一邊輕撫稚嫩臉龐，一邊忍著淚呼喚，「妹妹，妳要快點回來，爸爸媽媽會一直等妳回來的！」

礙於傳統習俗認為，長輩不能送晚輩，妹妹的最後一程便交由工作人員送行，一路送往火化場。這一次爸爸忍不住了，蹲在一旁眼淚瞬間大肆潰堤，場面哀戚令人不捨，原PO心裡祈禱默念，「妹妹，妳要早去早回，爸爸媽媽還在等妳喔。」

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