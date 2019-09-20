　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

921震後學到什麼？　李鴻源籲設「防災總署」面對國土治理課題

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）

▲齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

1999年的9月21日，一場芮氏規模7.3的世紀大地震不僅造成台灣嚴重的死傷，也導致地形地貌劇烈的變化。921震災屆滿廿年之際，齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇，前內政部長李鴻源、前交通部長賀陳旦、前環保署副署長詹順貴等專家學者均出席，探討國土開發與環境保護的相關議題。

李鴻源在論壇上指出，921地震時石岡壩被抬起來20米，「這樣的事情還是發生了，但是未來如果再次發生呢？後果絕對沒有辦法承擔」。李鴻源指出，台灣1999年後所建造的房子不用擔心，但是1999年以前的房子有幾百萬戶，台灣人應該擔心這些房子未來要如何因應大震災。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）

▲齊柏林基金會董事長歐晉德。（圖／記者崔至雲攝）

李鴻源說明，過去一直鼓催要成立防災總署，來面對台灣大大小小的災害，但是台灣很多問題都與政治扯上關係，導致很多制度面無法實際執行，「我們被民主制度綁架了」。

詹順貴說明，齊柏林的《看見台灣》鉅作，曾經改變台灣社會、政府。但面對更趨極端的氣候型態，立命在高天然災害風險的海島台灣，我們還必須做得更多，改變更多。很高興基金會繼續齊柏林志業，持續進行空拍影像紀錄；而我們每一個人，都可以從現在起，開始愛護山林，保育野生動物，節約能源與用水，減少使用一次性塑膠產品，做好垃圾分類回收，不為自己，也為子孫。

前行政院921災後重建委員會執行長、教育部長黃榮村也表示，921地震是二十世紀全球最大的海島型地震，但二十年來我們究竟從921的救災與重建經驗中，學到了什麼防救災經驗可以交給下一代？我們是否珍惜台灣在921大災難中令人感動的患難與共情懷，並且將之擴散到社會上每個角落，讓它發展得更為強大？這些都是921二十周年時，應該要檢討的課題。

▲▼ 齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）

▲前環保署副署長詹順貴。（圖／記者崔至雲攝）

黃榮村說，921當為一面鏡子，反映出台灣社會一直存在的困境，如私權建物很多是違規建築，在重建時如何合法化？重建相關法令落伍不符需求，以及台灣土地利用一向不符生態與防災安全應有之考量等項問題，可謂不一而足，在重建時必須有大破大立的新思維，方足成事。

黃榮村指出，921發生後，頒布緊急命令、制定暫行條例、撰寫重建綱領與政策白皮書、編列移緩濟急與追加緊急特別預算、行政院設立重建委員會當為統一窗口，可謂是近幾十年來最難得建立的急難治理政策網，後來的八八水災，除了未頒布緊急命令外，大致依此進行。

黃榮村最後也提出疑問，921過後引發了很多有關山河治理的爭議事項，如台8與台8甲修復、土地利用與遷村、九九峰與受災山區的植被復育、自然工法的安全性，以及推動廣大災區四大流域的聯合整治方案，以避免日後來襲災害可能會產生的放大效應。這些問題的有效治理模式，直到今天還是台灣要繼續嚴肅面對的國土治理課題，值得在二十年後再加研議。


 

ET快訊
老婆被起底是PTT神級正妹！連千毅寵孕妻「加薪10萬元」
林志穎對iPhone 11冷感！心中最愛是這「傳奇款式」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

車停好市多！「叩」屁孩下秒開門猛撞　三寶媽裝沒事：快走...網氣炸：沒家教

9年前「史上最驚恐開箱」...人妻：耗盡千年功力　結局2萬網讚爆：太猛了

商業周刊／神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

召喚你的創意 ! 信義房屋祭最高51萬獎金等你挑戰

無奈氣候變遷！青年學子挺身籲2020總統候選人提治理願景

「大人比小孩幼稚」　彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

輕颱塔巴直撲日本！　21日最新「航班異動」懶人包

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

車停好市多！「叩」屁孩下秒開門猛撞　三寶媽裝沒事：快走...網氣炸：沒家教

9年前「史上最驚恐開箱」...人妻：耗盡千年功力　結局2萬網讚爆：太猛了

商業周刊／神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

召喚你的創意 ! 信義房屋祭最高51萬獎金等你挑戰

無奈氣候變遷！青年學子挺身籲2020總統候選人提治理願景

「大人比小孩幼稚」　彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

輕颱塔巴直撲日本！　21日最新「航班異動」懶人包

「永新幸福農場中途之家」揭牌　黃偉哲：為迷途知返復歸者找新活路

2019全國古蹟日週末登場！　立法院21日對外開放參觀

熊熊性感繃帶裝「傲人G彈滿出來」！豪露側乳讓言明澔臉紅了

王宏恩／從郭台銘聲明稿回推　他看到了什麼但不便明說？

別學了！「柴柴PK迴聲娃」敗北後快逃　網笑：最後有亮點

中職／ELEVEN SPORTS度過斷訊危機　明年續轉樂天賽事

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

中職／富邦拼季後賽！大雨攪局　包林傑無法順利投1休4

新竹彩虹文化祭周末登場　打造北大公園成彩虹馬戲團

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

生活熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

買到iPhone 11機王！他..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

寶寶版開箱！萌炸2萬網友

烤餅乾送同事　卻看到整包躺垃圾..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越..

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

一拿到手就悲劇！iPhone摔..

怕流浪喵破壞…車主鋪滿圖釘海！

回家拆好市多女襪！她一聞崩潰：..

左右2女傳衛生棉救急！她幫傳秒..

更多熱門

相關新聞

防災警報剛響　貓秒躲床下媽傻眼

中央氣象局在今(20日)上午9時21分發布地震演練警報，沒想到飼主‎Zhi Yu Chen家中的主子「阿肥」才剛看到手機顯示通知，就馬上衝到床底下躲著，這一幕讓馬麻瞬間傻眼，明明只是演練而已，環境根本沒有任何異狀，但毛孩卻像知道那是地震警報一樣，讓主人不禁直呼，「請問這隻貓是不是看得懂手機文字...？」

中部震災演練國外專家前來取經

921淡水戶外《看見台灣》免費看

直播／921震災20年 面對強震台準備好了？

兒盟社工陪伴921失依兒少20年

關鍵字：

921地震李鴻源防災總署國土

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

柴油車加95無鉛　24萬飛了

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

植物人昏迷躺5年奇蹟醒來！2年後「結局好心酸」

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面