921震後學到什麼？　李鴻源籲設「防災總署」面對國土治理課題





▲齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

1999年的9月21日，一場芮氏規模7.3的世紀大地震不僅造成台灣嚴重的死傷，也導致地形地貌劇烈的變化。921震災屆滿廿年之際，齊柏林基金會舉辦「921廿週年」論壇，前內政部長李鴻源、前交通部長賀陳旦、前環保署副署長詹順貴等專家學者均出席，探討國土開發與環境保護的相關議題。

李鴻源在論壇上指出，921地震時石岡壩被抬起來20米，「這樣的事情還是發生了，但是未來如果再次發生呢？後果絕對沒有辦法承擔」。李鴻源指出，台灣1999年後所建造的房子不用擔心，但是1999年以前的房子有幾百萬戶，台灣人應該擔心這些房子未來要如何因應大震災。

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▲齊柏林基金會董事長歐晉德。（圖／記者崔至雲攝）



李鴻源說明，過去一直鼓催要成立防災總署，來面對台灣大大小小的災害，但是台灣很多問題都與政治扯上關係，導致很多制度面無法實際執行，「我們被民主制度綁架了」。

詹順貴說明，齊柏林的《看見台灣》鉅作，曾經改變台灣社會、政府。但面對更趨極端的氣候型態，立命在高天然災害風險的海島台灣，我們還必須做得更多，改變更多。很高興基金會繼續齊柏林志業，持續進行空拍影像紀錄；而我們每一個人，都可以從現在起，開始愛護山林，保育野生動物，節約能源與用水，減少使用一次性塑膠產品，做好垃圾分類回收，不為自己，也為子孫。

前行政院921災後重建委員會執行長、教育部長黃榮村也表示，921地震是二十世紀全球最大的海島型地震，但二十年來我們究竟從921的救災與重建經驗中，學到了什麼防救災經驗可以交給下一代？我們是否珍惜台灣在921大災難中令人感動的患難與共情懷，並且將之擴散到社會上每個角落，讓它發展得更為強大？這些都是921二十周年時，應該要檢討的課題。

▲前環保署副署長詹順貴。（圖／記者崔至雲攝）

黃榮村說，921當為一面鏡子，反映出台灣社會一直存在的困境，如私權建物很多是違規建築，在重建時如何合法化？重建相關法令落伍不符需求，以及台灣土地利用一向不符生態與防災安全應有之考量等項問題，可謂不一而足，在重建時必須有大破大立的新思維，方足成事。

黃榮村指出，921發生後，頒布緊急命令、制定暫行條例、撰寫重建綱領與政策白皮書、編列移緩濟急與追加緊急特別預算、行政院設立重建委員會當為統一窗口，可謂是近幾十年來最難得建立的急難治理政策網，後來的八八水災，除了未頒布緊急命令外，大致依此進行。

黃榮村最後也提出疑問，921過後引發了很多有關山河治理的爭議事項，如台8與台8甲修復、土地利用與遷村、九九峰與受災山區的植被復育、自然工法的安全性，以及推動廣大災區四大流域的聯合整治方案，以避免日後來襲災害可能會產生的放大效應。這些問題的有效治理模式，直到今天還是台灣要繼續嚴肅面對的國土治理課題，值得在二十年後再加研議。



