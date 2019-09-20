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影／一拿到手就悲劇！iPhone 11 Pro蹦出「整條大裂痕」　網嗨翻：全球首摔

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記者黃可昀／綜合報導

今天是iPhone 11系列開賣的第一天，很多果粉歷經多日的徹夜排隊，終於拿到最新款iPhone，雀躍地PO出新手機開箱文，不過，一名網友今天才剛拿到iPhone 11 Pro，連手機都還沒握熱，馬上就摔出一條長長的大裂痕，瞬間心臟宛如跟著手機一起碎掉。其他網友見到這一幕也留言，「全球首摔感覺如何？」

▲▼網友轉發iPhone 11 Pro摔出裂痕。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友轉發iPhone 11 Pro摔出裂痕。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲9月20日正是iPhone 11系列開賣第一天。（圖／記者洪聖壹攝）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出這張照片，但他並非機主本人，照片是經由他轉發後在社團曝光，原機主很有可能是來自大陸的網友。其他人看到這台很多人夢寐以求的iPhone 11 Pro竟然摔成這樣，都替機主感到十分揪心，因為這支手機容量最小的64GB開價也要3萬5900元，想不到才剛拿到手第一天，馬上就發生手滑悲劇。

其他人紛紛表示，他們彷彿不是聽見手機摔破的聲音，而是聽見機主的心碎聲，「心痛比快樂更真實～」「你可能是世界第一摔喔！」「走得好前面。」「好一個開箱文。」「剛出廠又進廠維修的金氏世界紀錄…」「有保險吧…」「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥。」「謝謝你的實機測試。」甚至有人已經直接在底下喊價，「1000收！」「我替你難過，但是可以2000賣我嗎？」

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