22歲女病房內上吊身亡！護士錯過6次巡房...委曲辯：已連上一週夜班

▲女病患於病房內上吊身亡。（示意圖／達志影像）



實習記者賴韻如／綜合報導

護士需要時刻掌握病人情況，是一個非常辛苦且須兼具耐心的工作。但國外有2名護士卻被指控在上班時間怠忽職守，不僅未按照時間巡房，更悠閒地在辦公室翹腳聽音樂、玩手機，導致一名年輕女子在病房內上吊身亡。

據英國《鏡報》報導，事件發生於2017年的10月12日，來自英國「根西島安全精神病院」的護士32歲Rory McDermott，以及31歲Naomi Prestidge，在醫院裡負責照顧一名年僅22歲的年輕女病患艾利斯（Lauren Ellis），由於艾利斯擁有極度強烈的自殺傾向，所以2名護士每15分鐘就必須進病房內巡房一次，替艾利斯做例行檢查。

Woman hanged herself in hospital as nurses 'played on phones' and 'browsed holidays' https://t.co/wgPcSFDDEc pic.twitter.com/gFWFVjcpmX — Time Post (@thetimeposts) 2019年9月19日

從醫院內的監視器中可以看到，在艾利斯試圖上吊自殺時，Rory以及Naomi正大剌剌的在辦公室內聊天，不僅將腳翹起，更將音樂大聲播放，還上網查看度假資料。最後直到艾利斯的死亡消息傳出後，2人才發覺大事不妙，急忙地偽造假的例行檢查報告。

負責該案件的檢察官鄧福德（Chris Dunford）表示，Rory以及Naomi最後一次巡房是在凌晨1點，而艾利斯是於凌晨2點42分發現已明顯身亡，這意味著2人整整錯過了6次例行檢查時間。他透露，2名被告都早就得知艾利斯的病情，卻還是疏忽，認為已犯下過失殺人罪刑。

Naomi則於受訪時則委曲表示，當時自己已經連續上了一個禮拜的夜班，身體相當疲勞，當時是以為艾利斯已經睡著，才會沒有持續巡房做檢查。

▲2名護士被指控過失殺人。（圖／CFP）

