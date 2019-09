22歲女病房內上吊身亡！護士錯過6次巡房...委曲辯：已連上一週夜班

▲女病患於病房內上吊身亡。(示意圖/達志影像)



實習記者賴韻如/綜合報導

護士需要時刻掌握病人情況,是一個非常辛苦且須兼具耐心的工作。但國外有2名護士卻被指控在上班時間怠忽職守,不僅未按照時間巡房,更悠閒地在辦公室翹腳聽音樂、玩手機,導致一名年輕女子在病房內上吊身亡。

據英國《鏡報》報導,事件發生於2017年的10月12日,來自英國「根西島安全精神病院」的護士32歲Rory McDermott,以及31歲Naomi Prestidge,在醫院裡負責照顧一名年僅22歲的年輕女病患艾利斯(Lauren Ellis),由於艾利斯擁有極度強烈的自殺傾向,所以2名護士每15分鐘就必須進病房內巡房一次,替艾利斯做例行檢查。

