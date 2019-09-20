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無懼打壓！蔡英文：堅定告訴中國大陸一國兩制「不可能」

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▲蔡英文回應斷交。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡英文回應斷交。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

吉里巴斯20日與我國斷交，短短五天內台灣就少了2個邦交國。對此，總統蔡英文稍早於臉書發文，強調要堅定告訴中國大陸一國兩制「不可能」。

蔡英文表示，對於中華民國與吉里巴斯斷交，政府全程都有掌握，外交團隊也盡了全力。面對吉里巴斯政府所做的決定非常遺憾。選擇離開台灣這樣一個真誠的朋友，去當中國大陸的棋子，絕對是一個很大的錯誤。

蔡英文提到，現在距離總統大選只剩一百多天，這也是中國大陸密集打壓台灣外交的唯一原因，「我要告訴大家，根據我們所掌握的情資，在選舉前這段時間，中國還會用各種方式，繼續對台灣打壓、脅迫。他們的動作只會更多、不會減少。」

蔡英文說，中國大陸這麼做，只有一個目的，就是要扭轉總統大選的戰局。他們試圖透過不斷的打壓行動，告訴台灣人，我們不能買戰機、不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國大陸低頭的總統。

蔡英文強調，「所以，我要代表中華民國台灣，堅定告訴中國，對於『一國兩制』，我們的答案只有三個字：『不可能』。這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。我也要告訴台灣人民，如果我們在這裡放棄，世世代代的台灣人就不再有民主、自由、主權，我們將一無所有。」

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