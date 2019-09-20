世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞　鳥是臨演、風雨是特效



▲雲門在池上百頃稻浪起舞，鳥是臨演、風雨是特效。（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

記者林育綾／新北報導

雲門舞集曾在去年「池上秋收稻穗藝術節」10週年時，演出林懷民舞作《松煙》，而公視表演廳的轉播團隊當時特別踏上稻田，克服萬難拍攝雲門舞者以百頃稻浪作為背景起舞的絕美景象，也呈現出池上這全世界罕見的「有機劇場」。今（20）日在淡水雲門劇場首映，將於9/21晚間11時、22日上午及下午10時在公視播出。



▲公視表演廳克服萬難拍攝，雲門舞作《松煙》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

「池上秋收稻穗藝術節」連續舉辦10年，藝人曾寶儀每年受邀主持，今也特別主持首映會。她提到當時池上面臨10年來最大的豪雨，其實所有人都相當煩躁，擔心演出無法順利，但那時候林懷民老師默默地拿起拖把，開始拖地，所有人瞬間都安靜了，「如果林懷民老師都願意甘之如飴地接受老天爺的甘霖，那我們還有什麼不能接受的？」

請繼續往下閱讀...

她也說，池上的天然舞台是「全世界最罕見的有機劇場」，演出最重要的工作人員就是大自然，從製景到打燈，老天爺一手包辦，昆蟲、燕子飛過變成臨演，特效有風有雨，讓人驚喜不斷，5週年時演出也下雨，雲門舞者起舞時濺起水花，是任何一場國家劇院都看不到的景色，僅只一場，絕無重演。



▲池上的天然舞台是「全世界最罕見的有機劇場」。（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）



而公視表演廳團隊當時為了拍攝，老天爺也給他們許多挑戰，光是勘景就去了3次，30人團隊、7架攝影機繞過南台灣，再轉抵達台東池上，卻發現好不容易決定的轉播車停放地點，在連日大雨後土壤鬆軟、泥濘一片，讓重達25噸的轉播車無法平衡停放。

好在多虧了池上農友找來大吊車與鋼板，才讓高畫質轉播車免於深陷泥淖風險。而為了拍攝全景視角，在雨後鬆軟土壤搭建高台，要經過縝密評估與計算，所有線材都要仔細包裹、拉整；收音的麥克風也要細心藏在稻田裡，要收到音樂、風聲、稻穗搖曳和與者的腳步聲。

其中成音師因為長時間躲在稻田裡，回到台北都還在處理泡在田裡引來的過敏，最終目標只有一個，就是要比照國際級水準錄製這場節目，呈現在國人眼前。也難怪公視在今年金鐘獎，獲得111項入圍的新高紀錄。



▲30多位池上居民，也在一早清晨5點坐上遊覽車參與《松煙》首映會。（圖／王弼正攝影／雲門舞集提供）

林懷民感謝台灣好基金會和250位池上義工，帶給雲門一個獨特萬分的舞台，首映會現場所有雲門舞者也全員出席，他們很開心表示是第一次有機會坐在台下看自己表演。此外30多位池上居民，也在一早清晨5點坐上遊覽車，長途北上出席。

《松煙》首映會更特別加映公視「農村的遠見」全新第二季預告片，該系列紀錄片由導演劉嵩帶領的團隊造訪台灣、德國、荷蘭、美國、日本、印尼，翻轉國人對農村的想像。第一季獲得金鐘獎3項入圍包括人文紀實類節目獎、非戲劇類導演與攝影獎。

由公視表演廳團隊拍攝的雲門《松煙》紀錄片，將在9月21日晚間11時、22日上午及下午10時在公視3台播出。