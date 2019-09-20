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調包尿液成功躲檢驗！毒蟲打電話「向友炫耀」　巧被警監聽當場抓包

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▲▼公廁,尿尿,廁所,馬桶,大便,小便,尿液。（圖／翻攝自pixabay）

▲毒蟲為躲避驗尿竟逕自掉包尿液。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中一名陳姓男子4月時涉嫌吸毒被警方帶回，採尿後因擔心被抓，竟趁無人看管時將尿液加水掉包成功躲避驗尿。事後陳男在一次電話中與同為毒犯的馬男炫耀此事，恰巧被正在調查馬男毒品案的員警聽到，員警在確認真有此事後隨即將陳男拘提到案。台中地院依妨害公務罪判處陳男3個月，得易科罰金，全案可上訴。

據判決，4月17日下午，大誠派出所員警在通緝犯馬姓男子位於北屯區的住處搜索時，從中查扣出了大量海洛因及安非他命。因當日陳男也在屋內，警方在詢問下得知陳男曾接受馬男的轉讓吸食毒品後，便一同將他帶回警局調查。

當日下午回到警局，陳男依警方指示交出尿管兩瓶，員警隨即於瓶口貼上封條作為證物。事後陳男因擔心被驗出陽性反應，竟突發奇想趁無人看管時以上廁所為由將兩尿管偷帶離開，將封條撕開後把尿液倒入便斗加水回填，復黏封條後再放回原處，以致最終送驗的尿液檢驗無效。

晚上員警要將尿液送驗時，驚覺顏色不對懷疑被調包，在調閱監視器後發現陳男下午的誇張行徑，當場通知陳男回來重驗，但陳男堅持不願重返。恰巧的是，檢方在調查馬男的毒品案時，烏日警分局意外聽見陳男於電話中與馬男炫耀此事，在與大誠派出所確認後，以有滅證行為之虞將陳男拘提到案，讓其尿液再次送驗。

事後，台中地院認定陳男毀棄司法警察掌管的檢體尿液，導致警方辦案困難，挑戰公權力的行為實在不可取，最終依「毀棄公務員職務上掌管物品罪」，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

「即日起，我退出老化黨。」

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