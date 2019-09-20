歷史建築「台鐵舊鐵匠房」遭擅自施工　縣府制止將現勘是否裁罰

▲遭得標廠商擅自施工，人行穿廊一度被封的台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房。（圖／宜蘭工旅處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭火車站南側「台鐵舊鐵匠房」委託活化經營的廠商，施工計畫未經審查通過即進場施工。宜蘭工商旅遊處表示，已於9月18日制止，並要求廠商於9月19日改善，未來也要等施工計畫審查通過，才能進場施工，並將視實質違規損害情形裁罰。

宜蘭文化局表示，依文化資產保存法相關規定，歷史建築之營運內容及裝修等再利用計畫，營運單位應先提送再利用計畫，經主管機關審查通過後，始可施作。

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而宜蘭火車站南側「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」委託活化經營得標廠商未經程序提送再利用計畫，即逕行施作，將該建物原本的人行通廊用鐵捲門封閉，已於9月18日制止，並告知該行為已違反相關程序規定，同時要求廠商於9月19日改善，後續將依合約規定辦理，並應依程序審查通過始可復工。

此外，得標廠商未經審查即施工，是否損及歷史建築本體、所採用之物件顏色是否與建築本體一致等，文化局近期將邀集文化資產專家學者前往現勘，審慎確認。

宜蘭縣內歷史建築，不論公有或私有，目前已逐步進行活化，例如舊主秘公館（九穀）、舊宜蘭監獄門廳（蘭城新月）等，不但讓歷史建築獲得保存，也提供相關功能服務大眾，更能澄清被列為歷史建築即不得使用的誤解，讓歷史建築後續獲得更好的保存機會。

「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」及其周邊鐵路歷史建築群，見證日治時期宜蘭交通事業的發展脈絡，文化局說，該址於2004年登錄為歷史建築並保存迄今，該棟建物鄰近宜蘭火車站及觀光動能豐沛的幾米廣場，活化再利用條件甚佳，該址的活化再利用以結合周邊步行觀光、商業動能為主，同時兼顧歷史建築的活化彈性與公眾性，將可具體型塑文化資產，並營造當代都市兼容並蓄的風貌。

宜蘭工旅處指出，依採購法，經過公平公正公開的程序，由平實思路公司得標，未來會提供幾米廣場周邊，旅遊諮詢、紀念品、旅遊書刊導覽圖冊、及冷熱飲等相關服務。

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