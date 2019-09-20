交通安全由小做起　麻豆警進行校園交安宣導

▲台南市警麻豆分局交通組組長宋文達特別前往下營區中營國小進行校園安全宣導活動，由交通組組長宋文達向師生講授相關交通安全知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於9月18日發生在國道1號麻豆交流道死亡車禍事故，台南市警麻豆分局特別利用下營區中營國小邀請之校園交通安全宣導活動，由交通組組長宋文達向師生講授相關交通安全知識。

交通組組長宋文達除向師生宣導，防制酒後駕車、騎乘機車正確配戴安全帽、危險駕駛及路權等重要交通安全知識外，針對近日發生於麻豆交流道大貨車與機車騎士死亡車禍之案例分析，講述遠離大型車輛四方死角區域之重要性，特別是大型車輛如砂石車、聯結車、大貨車、遊覽車等轉彎時常伴隨內輪差，如同隱形殺手，易將人車捲入，師生面對「視覺死角」及「內輪差」都應該要保持安全距離，避免憾事再度發生。

活動並透過實際事故影片、現場相片及相關案例，讓與會師生聽得津津有味，更在最後以有獎問答方式，達到與學生互動將交通安全正確的觀念灌輸至學生腦海中，使其內化至日常生活中實踐，以達到預防交通事故之效果。

麻豆警分局長楊慶裕表示，這次麻豆交流道死亡車禍事故主要原因，因大貨車轉彎時有內輪差及視線死角的關係，呼籲用路人行經大型車輛都應該要保持安全距離。警方目前透過宣導教育、交通工程改善及加強行人路權執法等三大面向多樣化的宣導與執行，讓民眾了解「行的安全從現在開始做起」，並持續深入各校園、社區，透過接觸各種年齡階層與族群，帶給大家最正確的交通安全觀念。