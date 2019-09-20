阿兵哥床戰14歲小女友！傳「ㄞㄞ暗號」：外面摩擦就好...被抓包急撇：我沒有

▲阿兵哥急著與14歲小女友嘿咻，被抓包後他急著撇清，但仍遭到檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳雕文／新北報導

一名吳姓阿兵哥與年僅14歲少女交往，2人不但發生關係，還曾互傳鹹濕對話。事件曝光後，吳男否認與少女發生關係，但卻被查出曾傳訊給少女母親，哀求對方饒過自己，不要指控他。新北地檢署不採信吳男說法，並依與未滿16歲女子性交罪將他起訴。

檢方調查，吳男為現役軍人，在2017年時認識年僅14歲的少女，2人進而交往成為男女朋友。交往期間，吳男不斷傳送露骨訊息與少女調情，最後更忍不住衝動，帶著少女回家壞壞。

2人發生關係的事情，原本不為人知，但2人分手後，少女因故說出此事，其母親得知女兒偷嚐禁果後，氣得把女兒抓到警局報警提告。

吳男到案後，坦承與少女交往，卻否認有發生關係，但檢方查出吳男曾傳訊給少女母親，哀求對方配合證述，不要指控他。另外，檢方還查出他與少女的對話紀錄，內容極其鹹濕露骨，包括「「在外面摩擦就好，可以嗎？」、「只想跟寶貝妹妹你ㄞㄞ」等，檢方因此不採信其說法，20日依法將他起訴。

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