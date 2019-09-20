「替吉里巴斯人民感到非常遺憾」　蘇嘉全：背離台灣是錯誤決定

▲蘇嘉全日前晉謁吉里巴斯總統馬茂。（圖／蘇嘉全辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，另一太平洋島國友邦吉里巴斯也在20日與我國斷交，中華民國正式邦交國家減少至15個。總統蔡英文上任3年來已斷交7國，打破前總統陳水扁總統8年斷交6國的紀錄。對此，立法院長蘇嘉全表示，「替吉國人民感到非常遺憾」。

蘇嘉全指出，有關吉里巴斯通知台灣政府與我斷交，我國政府基於捍衛國家尊嚴，於今日中午宣佈與吉里巴斯中止外交關係。對此，蘇嘉全表示，替吉國人民感到非常遺憾。

蘇嘉全表示，繼索羅門群島後，吉里巴斯也受到中國大陸誘惑，並將與之建交。蘇嘉全認為，這不只讓我們看到中國大陸再度展現對台灣的蠻橫與惡意，接連搶奪邦交的行為，也印證過去台灣委屈求全所換來的和平，終究只是假象，不利國家長遠發展。

蘇嘉全說，長期以來，我國對吉國真心相待，無私分享農業技術、推動漁業合作計畫，並透過各式各樣的援助，全力協助吉國政府，為吉里巴斯的人民，帶來更好的生活。然而，在中國大陸的利誘之下，吉國政府決定與中建交，我們要替吉里巴斯的人民，感到遺憾與不捨，因為時間終會證明，背離台灣是錯誤的決定。

蘇嘉全譴責，中國大陸在外交上砸下重金，藉由連續搶奪邦交的方式，打擊台灣的信心，意圖影響台灣的選情，然而這只是展現出中國政府對於台灣人民的一無所知。這樣的作法，除了激發台灣人民憤怒之外，根本徒勞無功。

蘇院長也指出，綜觀台灣歷史，曾面對不同外來政權殖民與統治，但台灣人民從來沒有因為挫折或困難而倒下，反而是越挫越勇，積極爭取自由民主，也終究開花結果。

蘇嘉全也引用前英國首相邱吉爾曾說「成功並不是終點，失敗並不是終結，只有勇氣才是永恆」，蘇嘉全強調，台灣是一座勇氣之島，台灣的人民不會因為這樣而哭泣，更不會因為這樣而倒下，上次不會、這次不會、以後也不會。我們永遠會在台灣海峽的另一頭，抬頭挺胸站在威權共產的對面，以民主自由的姿態，繼續與理念相近的國家共存共榮，在國際社會上昂首闊步。

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