夫出差工作3天…驚聞妻「暴斃長屍斑」死在好友床上

▲陳男出差期間得知妻子暴斃、還死在好友床上，憤而提出告訴。（圖／示意圖／pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名陳姓男子與朱女結婚多年，但104年7月陳男出差工作時，竟意外接獲妻子暴斃消息，且死亡地點還是在好友呂男床上，憤而控告呂男。檢警深入調查，發現呂男替朱女施打海洛因、甲基安非他命等毒品，進而導致朱女化學物質中毒性休克死亡，因此依過失致死罪嫌將其起訴。新北地院一審判處呂男有期徒刑1年6月，並須賠償被害者家屬共374萬餘元。

檢警調查，朱女、呂男2人104年7月13日趁著陳男出差工作期間，悄悄前往新北市巷弄一處住宅同居，還合資購得海洛因、甲基安非他命等毒品，並由呂男提供玻璃球吸食器、協助朱女施打海洛因。事隔短短3日，朱女7月16日因身體不堪負荷，施打毒品後當即暴斃，當救護人員到場時已經明顯死亡，且出現屍斑。丈夫陳男獲悉妻子死訊後悲痛不已，當得知妻子死在好友床上更是怒不可遏，直覺2人關係有問題，憤而提出告訴。

檢方調查後指出，呂男明知朱女許久未施用毒品，且當時還因精神疾病服藥治療中，自應注意朱女身體狀況，但呂男卻貿然行之，進而導致朱因濫用化學物質而中毒性休克死亡；而呂男到案後對於犯行矢口否認，辯稱是朱女自行施打毒品，與他毫無關聯。

新北地院法官認為，呂男罔顧朱女身心狀況，為其施打過量毒品致死，甚至之後還向友人表示，「有個女孩打藥死在我家，我只打一巡而已，她就勾起來了」，認為呂罪證明確，判處其有期徒刑1年6月；而朱女丈夫、兒子、父親事後也向呂男提出求償，法院審酌後判決呂男須賠償共374萬餘元，全案仍可上訴。

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