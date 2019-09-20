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員工「我不幹了！」遞辭呈　2小時後反悔潛入公司拿回…變小偷

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▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲男子簽下自願離職書後才想到得賠公司錢，返回偷偷拿回卻吃上竊盜官司。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

張姓作業員下班後在公司陳姓主管要求下，簽下當日生效的自願離職書後離開，事後卻想到進公司時已簽下不公平條約，未滿3年的他恐怕要賠5萬8千元。反悔的他2小時後趁主管不在偷溜進主管辦公室將離職書取走，卻吃上竊盜官司。台中地院認定，張男擅自取回離職書屬竊盜，但情有可原，輕判拘役20日，可上訴。

判決書指出，39歲張姓男子2011年到台中某家專門製造改裝避震器公司擔任作業員，2018年3月23日晚間8點，他下班後被叫進主管陳姓課長辦公室內，以「另有生涯規劃」為由簽下自願離職書，陳課長同意他離職後接下，將文件放在辦公桌的軟墊下。

張男離開後才想到，自己在進公司時曾簽下合約，如果沒有工作滿3年離職，就要賠償公司5萬8千元。他不甘要賠錢，當晚10點又回到公司，偷偷跑進無人的辦公室，將自願離職書拿走離開。陳姓課長發現文件不見，調閱監視器發現竟是張男拿走，提告竊盜。

▲▼離職。（示意圖／CFP）

▲離職前最好想清楚。（示意圖／CFP）

張男雖坦承是他拿走，但不認為自己的行為是偷竊，辯稱公司當時還沒同意他辭職，只是拿回自己的辭職申請書，應該沒有問題。

承審法官認為，張男任職公司沒有人事部門，會計部只接受指示辦理員工勞健保及薪資發放工作。陳姓課長是張男主管，且張男辭職人事已先與老闆討論過。陳男確有同意離職的權限，且當晚已同意他當天離職，離職書已屬公司財產，張男未經同意拿走，竊盜行為明確。

法官審酌，張男曾與公司簽署「任職未滿3年須賠償5萬8千元」、「滿3年則獲獎金3萬元」不公平契約。他因為只剩8天就滿3年，不簽自願離職就要賠5萬8千元，簽了又後悔，才會犯錯。賠償金與獎勵金顯非相當，要求簽立本票也缺法律依據，此舉尚有不當，衡量不闇法律的勞工，反悔後思及彌補因而觸及法網，判處張男拘役20日，得易科罰金。

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