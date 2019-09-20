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台鐵查票攻擊事件頻傳！　列車長配戴「防身噴霧」10至12月試辦

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▲▼ 彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲有乘客因為沒錢補票，拿安全帽猛K列車長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者胡順惠／台北報導

鐵路警察李承翰7月3日被乘客持刀攻擊，送醫後仍不治，近日又不斷傳出列車長遭攻擊事件。台鐵局20日宣布，將配發隨身防身噴霧器給列車長，10月先試用於台北、基隆車班組，預計先試行2個月，若成效良好，有望在2020年初擴大發給全台列車長。

列車長遭旅客攻擊事件頻傳，從李承翰遭刺後，7月又有男子逃票拒絕查票，咬傷車長，近日更有乘客沒錢補票，拿安全帽打列車長叫囂，讓第一線人員暴露在危險之中，只配戴目前僅有的一根木棍實在無法面對突發狀況。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵局將試辦列車長配置防身噴霧劑。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局將試辦列車長配置防身噴霧劑。（圖／台鐵局提供）

據了解，台鐵近期針對內部調查，提供多種防身道具讓員工投票，結果顯示，有6成以上的列車長希望添購防身噴霧。台鐵評估後，請台北運務段規劃，10月先行試用於台北、基隆車班組，再視成效討論是否擴及所有車班，若成效不好會再開會檢討。

至於試辦是否一定得隨身配戴，台鐵回應，試辦期間無強制性，列車長有意願即可配戴，仍希望遭遇乘客攻擊時先通報，緊急狀況時可先使用防身噴霧劑，例如對方開始攻擊且沒時間回報時。據了解，台鐵局提供的噴霧劑照片約跟口紅差不多大小，一支約可噴20到25次、有效範圍可達3公尺，價格落在500到600元。

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