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小米專賣店今入駐精品百貨　小米手環4開幕限定加1元多一件

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▲▼「小米台北南西專賣店」開幕。（圖／小米台灣提供）

▲「小米台北南西專賣店」開幕。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（20）日宣布正式進駐精品百貨新光三越，「小米台北南西專賣店」正式於新光三越台北南西三館盛大開幕。此外，小米除了進駐新光三越台北南西三館外，更將在9月27日及10月17日分別於台中中港店及台南新天地小西門拓點。為歡慶「小米台北南西專賣店」開幕，首日祭出限量100組小米手環4加1元多一件優惠。

小米台灣暨九月初開設的小米屏東環球專賣店，緊接著攜手精品百貨業，進駐新光三越台北南西店，開設「小米台北南西專賣店」。小米台灣總經理羅燕表示，小米台灣持續發展新零售模式，上半年於線下門市衝出亮眼銷售，將持續結盟各類型合作夥伴。

自9月初在屏東開設小米專賣店後，將於一個月內挺進北、中、南百貨通路，期待憑藉靈活的新零售策略與通路組合，接觸到不同年齡層與性別的客群。此次與新光三越百貨合作，特別選在周年慶檔期前夕開幕，點燃百貨3C科技風潮，更期待未來針對新光三越會員推出專屬優惠，以多樣化方式強化品牌行銷、增加銷售動能。

小米台北南西專賣店佔地40坪，位於新光三越南西三館4樓，採用小米形象3.0品牌陳列與設計風格，以半開架式陳列方式提供小米台灣超過200項之全品項產品。店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區提供實機體驗，讓用戶從實際操作與店員互動中，了解更多小米的智慧科技，讓生活更加便利。

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