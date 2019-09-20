慧眼看天下／不降息！央行利率連13凍　孫明德：降息最可能時機在明年

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美國聯準會（Fed）周三決議降息1碼，利率降至 1.75%~2.00%，符合預期，不過沒有給出進一步降息的預期，而且內部成員看法分歧， 10名委員中就有3人不贊同降息，而台經院景氣中心主任 孫明德在《慧眼看天下》節目中表示，聯準會內部看法分歧，部分成員認為美國經濟數據上升平穩，根本不需要降息，而且如果持續降息，美元的吸引力就會慢慢走低。

美國聯準會（Fed）宣布降息一碼，是十年來首度連兩降，最新內部利率預測點狀圖顯示，17名官員中預估年底時利率還會更低的僅有7人，暗示Fed今年可能不會再降息；而台經院景氣中心主任 孫明德指出，部分聯準會委員不贊成降息，他們也認為今年就不要再降息了，因為美國經濟數據上升平穩，根本不需要降息，而且降息也會讓誘因降低，孫明德也舉例歐元跟日圓，因為這兩種貨幣利率都是零，而且如果持續降息，美元的吸引力就會慢慢走低；但美元走強也會影響美國的貿易跟數據。

▼Fed宣佈今年的二度降息後，在19日時，3個月期和10年期美債殖利率曲線繼續出現倒掛。（圖／路透）

而不只美國降息，現在全球降息風吹，巴西央行也在18號宣布降息兩碼，將基準利率自 6% 降至 5.5%，符合市場預期，經濟學家預估，巴西央行今年至少會再降息一次；而且不只巴西，中東地區多數國家接連宣布降息，但新興市場接連降息，對貨幣前景是不是更加脆弱，孫明德就指出，降息不一定是好事，投資人反而該去思考，新興市場為什麼要降息，就是因為經濟不好才降息，尤其是新興市場，只要經濟面臨困境，一降息貨幣就容易大幅貶值，當新興市場降息，代表經濟前景不佳的時候，建議投資人注意新興市場的投資 。

但儘管全球降息風吹，中央銀行還是宣布利率維持不變，利率連13凍，央行總裁楊金龍解釋，預期今年下半年和明年國內經濟成長力道溫和，且台灣實質利率水準屬居中，決議利率不變，有助於物價穩定及金融穩健發展；但今年沒降息，什麼時候是最有可能的降息時機點呢，孫明德指出什麼時候經濟成長率往下掉，那時候才可能是降息的時候，目前主計總處預估2020年的經濟成長率會更為強勁，所以三個月內沒有立即的風險，但明年當美國經濟往下的時候，台灣就要特別注意當時的經濟情況，所以最有可能的降息的時機點會是明年。

▼更多專訪的內容，將會在9月21日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。



