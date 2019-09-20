8月外銷訂單400.5億美元繳出「連十黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

▲經濟部表示，下半年進入備貨旺季，但中美、日韓貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公布今年八月外銷訂單為400.5億美元，年減8.3%，自去年十一月翻黑後，已連續十個月負成長；官員表示，下半年進入備貨旺季，但美中、日韓貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。

展望未來，經濟部統計處長黃于玲表示，下半年向來是備貨旺季，加上車用電子、５Ｇ基礎建設、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴增，有助接單回溫，預估外銷訂單表現可望「一季比一季好」。

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▲經濟部統計處今（20）日公布今年八月外銷訂單為400.5億美元，年減8.3%，為連續十個月負成長。（圖／經濟部提供）

依據經濟部統計，今年八月外銷訂單為400.5億美元，年減8.3%，因部分筆電客戶於第二季已提前拉貨、智慧手機客戶下單保守，影響資訊通信產品組裝代工廠商接單表現。

黃于玲指出，部分電子零組件價格相對去年同期仍低，以及中美貿易紛爭使傳統貨品接單表現疲弱，今年累計前八月外銷訂單3034.3億美元，較上年同期減少204.8億美元，年減6.3%。

按貨品別觀察，八月外銷訂單資訊通信產品年減9.7%，主因筆電、智慧手機受部分客戶提前拉貨或下單保守影響，接單減少，惟網路通訊產品訂單增加，抵銷部分減幅。

電子產品年減5.4%，主因記憶體及被動元件價格低於去年同期，惟消費性電子新品備貨及5G布建需求增加，帶動晶圓代工、IC 設計等訂單成長，抵銷部分減幅；光學器材年減0.1%，主因面板市場供過於求，價格續跌，惟背光模組接單成長，加以光學鏡頭受惠於智慧手機規格升級，需求增加，抵銷減幅。

至於全年外銷訂單能否轉正？黃于玲表示，依據估算，若9至12月每月接單金額達520億美元以上，才有機會全年轉正，但她坦言「要達成的挑戰很高。」不過，由於去年12月基期較低，加上新興科技應用支撐，預估單月外銷訂單表現可望轉正。