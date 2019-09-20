

▲ELEVEN SPORTS直播賽事。（圖／截至YouTube）



記者陳世昌／台北報導



壹拾壹體育網《Eleven Sports 1》頻道18日與中嘉有線電視集團達成授權費協議，解除了2019有線視斷訊危機，展望未來ELEVEN SPORTS 20日表示，仍會繼續全力經營台灣在地體育頻道，既有賽事項目也會持續努力做出更有創意的節目。包括剛轉手給樂天集團的Lamigo桃猿隊主場賽事 (未來將會更名)、統一7-ELEVEn獅隊主場賽事、英格蘭超級足球聯賽和緊接著十月份即將登場的NBA美國職籃賽事等。



ELEVEN SPORTS來台開播3年多，不計成本成投入製作、轉播賽事，虧損超過5億元。為了帶給台灣觀眾更多元收看選擇，該公司表示，會繼續投入大量資源來取得更多台灣觀眾喜愛的內容以及擴大觀眾的視野，例如兩年前獨家轉播的甲子園日本高中棒球錦標賽、目前正在轉播的世界盃排球賽、9月24日的女子壘球奧運資格賽、9月底的田徑世界錦標賽、美國及日本職棒、台灣球員在打拼的美日職小聯盟賽事、歐洲職業足球賽事、大型國際賽事等等。



▲ELEVEN SPORTS解除了2019有線視斷訊危機（圖／ELEVEN SPORTS提供）



ELEVEN SPORTS表示，會仔細規劃與願意提供合理公平機制的平台密切合作，期待努力與內容能夠喚醒台灣沉睡已久的收視戶去捍衛自身的權益，衷心期盼產業能有合理機制鼓勵有心提供好內容的業者，一起讓正向力量持續循環，一起來造就新的台灣影視力量。



ELEVEN SPORTS指出，該頻道3年來唯一的訴求就是「有線電視系統業者提供一個公平合理的商業機制和合理的頻道版權費」，為了維護觀眾的收視權益，ELEVEN SPORTS 再次選擇了維持社會秩序，但也絕對會繼續為自身權益努力。

ELEVEN SPORTS認為，這3年來爭取的所謂「公平合理」，舉例來說，ELEVEN SPORTS跟其他頻道都是價值10元的商品，但因為ELEVEN SPORTS是新上市的品牌，所以硬被要求必須以1元賣出，否則就下架，儘管ELVEN SPORTS提供許多獨家以及優質的內容，但目前壟斷封閉的商業環境完全不容許有新商品加入，不管您的商品有多好。

而過去數十幾年來，台灣有線電視系統業者與觀眾熟悉的基本頻道，不約而同有了一個系統提列每個月240元的用戶收視費作為支付基本頻道之潛規則，此聯合行為方式制約了台灣有線電視的發展。礙於此潛規則，新進頻道無法擠進不成文的「240元俱樂部」，我們無法和其他頻道有公平競爭的機會，觀眾亦無法自主選擇想收看的頻道。