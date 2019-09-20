上司讓他換座位！和碩工程師怨「被刻意排擠」　怒告主管結果出爐

▲和碩科技大廠傳出下屬不滿長官怒告，檢察官裁定不起訴。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

曾在知名科技大廠任職的周姓男子，2018年間因不滿遭到上司許男調動座位；且在開會時，許男還痛批他對主管不禮貌。周男認為自己遭到孤立及長官刻意羞辱，因此憤而提告。但士林地檢署日前認為，主管許男只是表達感受，且換位子不足以影響同事感情，因此處分許不起訴。

不起訴處分書中寫到，挨告的許姓主管與提告的周姓男子為和碩科技大廠的上下部屬關係，而該名周姓男子已經離職。周男指出，2017年間許姓主管就不斷想把他座位調離，2018年1月份許便將他的位子調整至偏僻處。

周男指出，當時四周均是其他單位的人，認為有被孤立、排擠的感覺，且許男之前還在會議上批評他「當初拒絕出差、拒絕公司工作指派、常常找不到人」等語，因此自覺許男在言論中惡意中傷，為此控告其妨害名譽。

但許男到案後表示，周男平時常常遲到，且找愛找同事抱怨甚至拒絕工作指派，也坦承確實曾在蘇州工廠對周咆哮，當時召開會議想要將周調離，所以才會向人資的部分闡述調離原因，並非妨害名譽。

檢察官認為，許男在會議上的言論只是表達主觀的感受，且內容也並非不實，因此不構成妨害名譽問題，而調離座位遠離同事部分，則是認為周的座位與同部門同事仍在一起，還是可以聯繫，且換位子也可以藉此認識不同部門人員，並非刻意排擠，綜觀以上裁定許男不起訴。

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