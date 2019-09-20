批蔡英文「課本教學生吸毒轟趴」…法院裁定不罰！教部遺憾提3點聲明

▲教育部澄清假消息。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

前銓敘部長朱武獻日前在媒體刊登「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」等文章，被教育部認為是惡意散播假訊息，向警政署舉報。但經法官審理後認為不屬「謠言」範疇，裁定不罰。教育部今（20日）在臉書表示「深感遺憾」，並指出，教育部並未「規定課本要教吸毒」、經教育部審定的課本也從未出現「教導學子吸毒開轟趴」等內容。

朱武獻在6月22日投書《168周報》表示，教育部審定的課本中，出現「台灣同志諮詢熱線協會」的內容，而該協會網站的「友善聯結」中，又可連結到其他網站，其中一個網站具備不適當內容，以此指稱課本內容不當。之後，168週報方面更以「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」為標題，刊登此篇投書。針對前述內容判決的結果，教育部今在臉書上表示，深感遺憾。

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▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）



教育部澄清，我國各級學校教育所使用的課本，均是各出版社依照課程綱要，由專業作者編纂而成，經國教院專業審定，本部並未針對各級學校課程，制定「一定要在課文中提到某某組織」的規範，再者，更不可能以任何方式，插手由各出版社自行出版發行的教科書編纂工作。



教育部也說明，對於吸毒、用藥，教育部一貫抱持「嚴格反毒」的立場，更不可能在課本中，宣揚散播鼓吹吸毒的資訊，經查詢各級學校使用的課本，也從未出現鼓舞吸毒用藥的內容或用語。針對吸毒用藥的學子，教育部一向抱持「輔導清查並重，預防重於治療」的方針，各種教材的目的逡是為了讓學子明白吸毒的嚴重性，進而遠離毒害，不可能也不會鼓勵吸毒用藥。



教育部最後也重申，教育部因朱武獻的投書與媒體標題嚴重扭曲事實，才會移請相關單位進行裁罰，但新店簡易庭12日的判決，認為該言論「經職權調查不涉及造謠」一事，教育部深表遺憾，也期盼各界能更理性看待教科書內容。

