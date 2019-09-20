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空運「1顆270水蜜桃」孝敬爸媽！同事酸爆：我們窮，給吃1顆　網全怒了

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▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在辦公室裡，最怕這種愛開嘲諷的同事。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友偶爾看到當季空運水果，都會買一點孝敬爸媽或男友家人，由於送貨地址寫公司，所以都會被同事們看到；尷尬的是，有的人就愛嘲諷，甚至還虧她「不吃便宜又醜的」，讓她非常無言，但又不想反擊破壞了辦公室的和諧。

女網友在「爆怨公社」發文訴苦，每當空運水果到貨後，同事就會興沖沖湊上前，狂問1顆多少錢，在聽到答案後，又會酸言酸語地說，「空運的喔？肯定很貴，哇1顆水晶梨150塊喔？那這個水蜜桃呢？270塊！妳很有錢欸...傻眼。」

請繼續往下閱讀...

對方劈哩啪啦說完還不罷休，又接著喊，「我很窮買不起欸， 1顆給我們吃吧！」而這個誇張要求，她當然不可能答應，但也不好給臉色，只能笑回，「很貴欸，我是想買給家人跟男友家人，真的沒辦法。」

水蜜桃（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲在辦公室裡，最怕這種愛開嘲諷的同事。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這回，正逢中秋佳節公司收到很多水果，同事也招呼大家來吃，而她只不過說，「啊我剛吃飽，你們吃吧！」就被同事們開嘲諷，「她吃的都高級水果了啦， 這些便宜又醜的她不吃」、「她一顆水蜜桃也買270塊」、「她還沒結婚啊，沒家庭負擔就亂花錢耶，哈哈」。

網友們看完也吐血，紛紛回道「快笑他們買不起」、「這什麼葡萄同事」、「他們家種檸檬的喔」、「同事嘴巴好靠北」、「我應該會回，對啊...我都吃高級的，笑你們吃不起」、「有這種同事我絕對嘴到她懷疑人生~」、「奇怪了，給家人吃好吃一點關她們屁事啊」。

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