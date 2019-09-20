「原廠精品僅官方通路販售」　連千毅回嗆賓士：不只台灣總代理在賣

▲連千毅開直播回嗆台灣賓士。（圖／翻攝自連千毅臉書）

地方中心／綜合報導

高雄市近期掀起一波「直播主之亂」！20日清晨檢警會同保二總隊、經發局等單位，突襲稽查知名直播主連千毅的倉庫直播站，發現有賓士行李箱疑為仿冒品而帶回調查釐清。連隨後緊急在臉書上PO出產品授權證明喊告，也委託律師發出聲明書，但台灣賓士表示，戴姆勒集團和台灣賓士所授權的原廠精品，目前都僅在官方核准的經銷通路進行販售，對此，連千毅再開直播做出回應。

連千毅稍早開直播表示，上午警政機關到他位於南部的倉庫搜索，發現了賓士行李箱，指出有好幾家媒體直接下標「仿冒」不適當，直說「東西驗出來了嗎？他（檢警）搬上車而已」；連千毅更提出嚴厲聲明，「我是代銷商，不是製造商，也不是進口商」，直說，「我是拿錢給進口商，他開發票給我」。

▲連千毅委託律師撰寫聲明書。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

至於台灣賓士稱，戴姆勒集團和台灣賓士所授權的所有原廠精品，目前都僅在官方核准的經銷通路進行販售，同時他們表示連千毅所示出的認證授權書，是出自於一間香港的假公司，在內容上也有諸多不實，呼籲消費者還是透過正當管道購買，以免損害自身權益。

連千毅對此則回應，「今天台灣授權廠商有講，未經他們認同的都非正貨，但賓士水貨車10台有8台，你能說他是山寨仿冒嗎？你只能說是貿易商引進，做生意，台灣很多管道可以進口」、「整個亞洲不是只有台灣總代理在賣賓士的東西」。

另外，他也將派人主動抽驗倉庫內的商品，表示若廠商未盡督導責任，膽敢魚目混珠夾雜假貨，「我一定告到底」，並將廠商找出來，求償1000倍，再強調，如果自己賣假貨「早就被抓了」！

▲連千毅倉庫20日清晨遭警方突襲式搜索。（圖／地方中心攝）

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