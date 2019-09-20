摯友死前哀求：把我埋了！　81歲婦「裝布袋拖2天」運屍到後院

Vernelle Jackson says she fulfilled the dying wish of her friend and buried her in the backyardhttps://t.co/TKA9pOgsRT — Jon Chrisos (@JonWGME) September 19, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名81歲的老婦人維娜萊（Vernelle Jackson）一年半前，將跟她住在一起、於2018年1月病死的朋友，裝袋埋葬在自家後院裡；這件事被警方發現後，她稱這是跟她認識20幾年朋友死前的願望，而且她也不知道原來人要下葬是需要經過申請的。目前正起事件仍在調查當中，而維納萊聲稱的朋友身分也是不明的狀態。

根據《每日郵報》報導，維娜萊住在美國緬因州，她在一年半前為了完成最好朋友的遺願，在人死後把遺體埋在自家的後花園裡，她說她對這樣的行為並不後悔，這種做法是對好朋友愛和尊重的一種表達。

維娜萊表示，她跟這名朋友認識了20幾年，4年前朋友因為沒有可以住的地方，又因為長期酗酒的原因跟家裡斷絕聯絡，所以她決定跟朋友住在一起，但前提是不能夠再繼續喝酒；不幸的是，朋友於2018年1月時病重死亡，她遵照遺言，先是把遺體裝在布袋裡，花了兩天的時間拖到後院井旁邊的淺水坑，最後再行埋葬，以完成朋友想要一直跟她在一起的願望。

當地警方在本月17日找到維娜萊朋友的屍體，並且對整起事件展開調查，還有釐清該名死者真正的身分。報導中指出，維娜萊當時並不知道將人埋葬需要申請許可，也不知道會為自己惹上麻煩，並稱自己會配合警方完成調查。

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