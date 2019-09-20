吉里巴斯與台斷交　AIT：美國深感失望！大陸破壞區域穩定

▲吉里巴斯與我國斷交。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交國吉里巴斯20日也與我國斷交，改與中國大陸建交，5天內台灣失去兩位邦交國，這是總統蔡英文上任3年半以來斷交的第7個國家，目前台灣僅剩15個邦交國。對此，美國在台協會（AIT）表示，美國深感失望，中國大陸已傷害並破壞區域穩定。

外交部長吳釗燮表示，吉里巴斯已正式終止與我方邦交關係，原因是吉國總統馬茂向我國索求高額金額買客機，大陸則藉機幫助其採購多架民航機、商業渡輪等，誘使吉國轉向。

對此，AIT表示，吉里巴斯與北京建交，「美國對此深感失望」，與中國大陸建立緊密關係的國家，就是希望能刺激經濟與基礎建設的發展，但長遠來看，往往每況愈下。

AIT指出，台灣是一個民主的成功故事、可靠的夥伴，也是世界上一股良善的力量，美國將持續支持台灣，尤其台灣在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。

AIT提到，中國大陸誘使各國與台灣建交，不僅傷害區域穩定，也破壞數十年維持和平、穩定及發展的架構，美國支持兩岸關係維持現狀。

針對中國大陸施壓他國語台灣斷交的行徑，AIT表示，美國會持續關切，美國在兩岸和平與穩定上持續保有利益，且穩定的兩岸關係也為台海兩岸及區域帶來巨大利益。

AIT強調，美國會信守奠基於美中三個聯合公報及台灣關係法的一中政策，目前正研擬各種可能的應對選項。

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