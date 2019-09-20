影／震怒後6小時逮8嫌！韓國瑜頒20萬破案獎金　酸中央：像淹水只看高雄

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄直播主之亂讓治安亮起紅燈！連日下來接連發生砸店、開槍、開車衝撞等事件，讓市長韓國瑜非常震怒，並撂下重話；就在韓國瑜發怒的6小時之內，警方順利將寵物店槍擊案的8名嫌犯逮捕到案。而韓國瑜臨時宣布今（20）日下午3時10分韓國瑜前往前鎮分局慰勞員警並頒發破案獎金。

▲韓國瑜頒發破案獎金。（圖／記者洪正達攝）

知名直播主連千毅位於高雄鼓山區的倉庫接連2天被砸，甚至傳出開車衝撞、開槍等事件。高雄市長韓國瑜也喊出重話，表示前鎮分局轄區內要是再發生類似案件就撤換分局長，換了不行市警局長就得負責。就在韓國瑜發怒的6小時之內，前鎮分局警方就派遣了30名警力，配備槍、盾牌以及防彈衣，順利將寵物店槍擊案的8名嫌犯逮捕到案。

▲韓國瑜前鎮分局慰勞員警並頒發破案獎金。（圖／記者洪正達攝）

而韓國瑜臨時宣布今（20）日下午3時10分韓國瑜前往前鎮分局慰勞員警並頒發破案獎金20萬元整，韓國瑜致詞時提到「高雄治安是重中之重，安居樂業是民眾最低的渴望需求，住得安全，沒有安全沒有一切，企業家也都可望良好治安，高雄槍擊案沸沸揚揚，但我覺得事情一碼歸一碼，身為市長對於警方努力非常感謝，但這件事被有心人士遭做為政治事件，跟去年比較刑案減少2%，破案率提升2%，為什麼槍擊案一發生，弄得敲鑼打鼓，中央到總統行政院長部長等全都要進駐高雄，對高雄來講不能承受，我們高雄好吃又好玩，歡迎觀光客，總統府行政院內政部這樣搞法，把高雄形象搞壞，希望這個案不要成政治操作，跟政黨沒關係，剩下歹徒也要持續追蹤，讓高雄市民對人民保母有信心」。

韓國瑜事後受訪時提說「聽到前鎮分局犧牲睡覺時間整個逮捕滋事分子，已經逮捕8位，從分局長到同仁不眠不休，身為市長改變行程趕來前鎮分局向同仁致謝，高雄自己來維護，希望大家大膽放心來高雄旅遊，高雄治安非常好，請大家放心盡可能來高雄旅遊」。

至於內政部長徐國勇親自南下高雄坐鎮，韓國瑜則說「今天內政部長來，昨天內政部政務次長來，刑事局長來，我判斷下禮拜教育部長會來，交通部長會來，法務部長會來，不知道外交部長會不會來，這樣來幹嘛？科學的統計，我們今年比去年破案率提高，如果內政部徐國勇用這種方式，其他縣市發生這種問題，你部長是不是要帶署長、刑事警察局長來進駐，你失去比例原則，一樣淹水問題，高雄水退這麼快，行政院所有注意力在高雄，眼睛不看台南屏東，這是不對的，所有政府政策要超越藍綠，不要用政黨看問題，我們不敢忘記肩上責任」。

►偷偷分享少女秘密！