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921震災20週年！北市與東京都首度攜手　訓練「移地台北」防災

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▲▼危機管理網城市防災訓練移地臺北市，台北市與日本東京都攜手做防災。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲台北市政府首度結合日本東京都廳，舉辦「災害管理人員移地訓練」。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

2019年適逢921大地震屆滿20週年及莫拉克風災10週年，台北市政府配合「108年國家防災日暨921震災20週年教育宣導活動」，首度結合日本東京都廳，舉辦自19日至21日為期3天的「危機管理網城市災害管理人員移地（台北市）訓練」，彼此交流有關災害預警及應變、社區防災及2020東京奥運防災等經驗。

東京都廳總務局綜合防災部2位官員，午房佳貴（Gobo Yoshiki）主任及中山寛康（Hiroyasu Nakayama）特地來台參加訓練，19日拜會北市消防局局長吳俊鴻，參觀消防局救災救護指揮中心，也參訪北市災害應變中心，並進行災害防救交流研習，包括介紹災害防救體系、分享氣象守視預警及災情查蒐報系統的機制與實務經驗等。

東京2位代表則分享東京都防災體系和科技的應用、四大震災模擬與未來防災策進作為，及2020東京舉辦奥運的防災防恐等規劃經驗。20日至中央氣象局及國家災害防救科技中心參訪，並前往文山區公所，交流區級災害應變管理運作情形，再至忠順里辦公室，就防災社區議題進行討論。

21日將參與國父紀念館舉辦的「國家防災日暨921震災20週年教育宣導活動」，並於現場設攤宣導東京都廳相關災害管理作為。

▼危機管理網城市防災訓練移地台北市，市府與日本東京都攜手做防災。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼危機管理網城市防災訓練移地臺北市，台北市與日本東京都攜手做防災。（圖／記者孫于珊翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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