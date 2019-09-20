吉里巴斯「旋風斷交」　陸委會：對岸意在影響台灣大選

▲海巡署「海吉專案」敦訪吉里巴斯，兩國共同舉行升旗典禮。（圖／海巡署艦隊分署臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

太平洋島國吉里巴斯20日與台灣斷交。陸委會表示，中共以中共持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內再奪我邦交國吉里巴斯，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算影響台灣總統大選及立委選情。

陸委會指出，中共政權近期以來在印太地區製造不安、掠奪擴張，並加大侵犯台灣權益，均無法改變中華民國作為主權國家的事實，2300萬台灣人民也絕不會接受「中華人民共和國」的任何政治主張。

▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會認為，中國共產黨在無法應對內外部挑戰時刻、以及推動「一國兩制」失敗的情況下，為突出紅色政權鬥爭成果而採取極端緊縮做法、宣洩壓力，更凸顯其對台灣民主與選舉充滿高度恐懼與不安，「中共是造成兩岸對立與區域不安的根源，勢必要為可能後果負起最大責任。我們要求對岸立即停止挑釁，也呼籲國際社會正視此種國家暴力侵犯行徑，是否仍被允許在國際體系中而不受制裁。」

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨的「一中原則」不適用於台灣，「政府堅定維護台海及區域和平，絕不會在壓力下屈服。面對來自中共持續打壓的艱難處境，及在我選前不斷介入滲透威脅，在捍衛國家主權及保障全體國民福祉的前提下，政府將採取必要作為、妥慎應處。」

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）