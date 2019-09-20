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吉里巴斯「閃電斷交」！蔡英文嘆：放棄真誠朋友去做中國棋子

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記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

吉里巴斯20日與中華民國閃電斷交，總統蔡英文表示，政府全程都有掌握，「我們的外交團隊也都盡了最大的努力，對於吉里巴斯政府所做的決定，我們覺得非常遺憾，他們選擇了放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，我們覺得是一個很大的錯誤。現在距離總統大選只剩下100多天，也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因，我要告訴大家，從我們所掌握的資訊，在選舉之前的這段時間，中國會持續的有很多的打壓跟脅迫的作為，他們的動作只會更多不會更少，他們的目的只有一個，就是想扭轉總統大選的戰術！」

▲▼總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

▲總統蔡英文說明吉里巴斯斷交一事。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

蔡英文表示，「他們試圖用打壓的行動，告訴台灣人說我們不能買戰機、我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統，那麼因此我在這裡代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字就是不可能！這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，我也要告訴我們所有的同胞，如果我們在這裡選擇放棄堅持的話，那我們世世代代的台灣人就不會有主權、不會有自由、不會有民主，我們將會一無所有，謝謝！」

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▲▼總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

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