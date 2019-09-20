國中妹傳「無碼照」：星期天幫你用出來！他一看小兄弟暴走　急約壞壞被抓包

▲男大生相約國中妹嚐禁果，慘被對方媽媽抓包，被判刑1年10個月。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

記者陳韻如／桃園報導

一名陳姓男大生透過手機交友軟體認識年僅13歲的少女靜靜（化名），還大膽地跟對方要裸照，而這一要更是不得了，陳男再也管不住小兄弟，急著約靜靜到摩鐵發生關係。事後靜靜母親發現異狀，驚覺女兒偷嚐禁果，氣得一狀告上法院。法院審理時，勘驗2人對話紀錄，發現裡頭全是鹹濕對話，遂依妨害性自主判陳男1年10個月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，年僅18歲的陳男透過交友軟體認識相差5歲的靜靜，2人相談甚歡，並互有好感。陳男2018年4月底大膽的傳訊，「如果我跟你要全裸的或約妳會選哪個啊」、「就運動內衣脫掉然後用手遮點拍」、「那拍乳溝呢」、「不是脫嗎哈哈」、「全身跟臉」、「全身不遮」、「對全裸」等，引誘靜靜拍裸照供他欣賞。

靜靜這一拍不得了，陳男見狀後，整個慾火難耐，再也管不住小兄弟，急著約靜靜一起上摩鐵嚐禁果。事後，靜靜母親發現女兒行為有異，追問之下得知女兒與陳男關係，氣得一狀告上法院。

陳男到庭後坦承犯行，但強調是自己一時衝動才會做出此事，事後也感到相當後院，並願意與對方和解。

法官審理時，勘驗2人的對話紀錄，發現內容極其大膽、露骨，且靜靜甚至還傳送，「星期天幫你到射出來」等語給陳男，可見2人已發展出情誼而戶有情慾才有此行為，因此認定靜靜並未受到威脅利誘。

法官最後審酌，陳男年紀尚輕，且未有前科，因此依引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪、對未滿14歲之女子性交罪，各判陳男1年、1年7個月徒刑，合併執行1年10個月，緩刑3年，且其間還需到公益團體提供120小時的勞務，並接受法治教育2場。

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