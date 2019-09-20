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社會 社會焦點 保障人權

10年來不間斷性侵逾千次...2女從幼兒園開始被渣父當洩慾工具

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▲▼兩姊妹長期遭性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兩姊妹從幼稚園開始被當作父親的洩慾工具，時間長達10年，被性侵超過千次！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子10年前與妻子離婚，獨自扶養2個女兒，沒想到肛交就讀幼稚園大班，剛滿6歲的大女兒，之後獸性大發，接連強逼口交、性侵，就連4歲的小女兒也不放過，以每周3次的頻率對姊妹伸出狼爪，除非她們剛好月經來才會罷手，這10年來，狼父性侵女兒們的次數超過千次！

檢警調查，兩姊妹都曾經在半夜被父親抱出房間，也知道自己接下來就是要張開嘴跟腿...但又擔心說出來會害父親被抓去關，那自己就會沒人照顧，每次都含淚忍著...

父親變本加厲，性侵姊妹的頻率從每月1次變成每周3次，只有姊妹月事來，父親伸手摸到衛生棉才會暫停一次...直到去年，學校的老師發現異狀，持續關心追問，姊妹才決定揭開一切，全案曝光。

狼父起初向警方坦承，因為看A片後有性衝動，一時忍不住才犯錯，但事後又全盤否認，他還胡扯是因為母親當時生病住院，自己無法同時顧及祖孫，若是承認，就能讓社會局介入安置女兒們，所以才選擇先認罪。

除此之外，狼父還指稱女兒們的說詞是前妻教的，其目的是為了爭撫養權；法院根據驗傷報告、社工訪查和親友證詞，證據均指出，狼父有性侵事實！法院痛批，狼父利用撫養的機會，長期性侵猥褻兩姊妹，害她們身心嚴重受創，如此違背人倫，事後又否認犯行，20日依加重強制猥褻、加重強制性交判處25年；全案仍可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼狼父強制肛交6歲的大女兒後，獸性大發，連4歲的小女兒也不放過，且狼父常在半夜進房間把姊妹其中一人抱出房，姊妹擔心沒人照顧，只能含淚隱忍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼女童遭性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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