台南運河星鑽區完工啟用　再造府城運河沿岸榮景帶動中正商圈風華再現！

▲中國城暨運河星鑽地區內道路，9月20日開放通車，同時新臨安橋及金華橋也開放通行，將有效紓解中華西路車流，串連觀光休閒遊憩及結合水岸複合商業區發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程，2019年6月竣工驗收後，區內道路9月20日開放通車，新臨安橋及金華橋也開放通行，市長黃偉哲表示，透過臨安路從新臨安橋到府前路、中正商圈及海安商圈，有效紓解中華西路車流，並改善當地交通路網，同時串連觀光休閒遊憩及結合水岸複合商業區發展。

台南市政府地政局表示，本案位於台南市中西區中正商圈與台南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，70年代將運河盲段填平興建中國城大樓後，中正商圈與水岸發展因而受到阻隔，而中國城大樓也因建物老舊，使用機能不佳，運河西側新南國小及金城國中之遷校後，造成公有土地長期閒置，影響環境衛生及市容景觀，並導致新臨安橋及金華橋無法通行，地方民代及里長紛紛要求市府解決，在9月20日完成環境改造及通車啟用。

黃偉哲市長表示，運河星鑽位於舊城區的中心點，開發後有效改善運河兩岸市容景觀，魚市場建物部分也順應民意保留，來連繫運河產業光榮歷史，未來將結合中國城地景改造打造國際級水岸商業觀光休閒區，串連海安路、中正路等商圈，並延伸至鄰近林百貨、文學館、孔廟園區及台南美術館等觀光景點，形成中正路文化觀光軸帶新亮點，將使府城舊街區風華再現，並帶動本市運河水岸休憩觀光發展，吸引國際觀光人潮持續湧入。

市府觀光旅遊局近年來推動運河遊船及運河光流域計畫，讓遊客可搭乘遊船暢遊運河、安平漁港及商港，欣賞運河兩側光環境金色流域，以運河星鑽地區為運河的中心節點，搭配公九七生態水岸公園、中國城廣場景觀改造工程、運河光環境第2期工程及舊魚市場活化等周邊計畫等開始啟動的計畫，運河星鑽地區將成為運河最亮眼的閃耀星鑽，未來觀光資源潛力無窮。

地政局陳淑美局長表示，為重新改造當地環境，市府啟動中國城暨運河星鑽計畫，透過區段徵收方式辦理都市更新，並將此區重新規劃，定位為水岸觀光遊憩區，並改造中國城廣場，本區總開發面積為11.23公頃（約3.4萬坪），公共設施4.97公頃，其他6.3公頃觀特區土地供建築使用，為中西區少見大面積可建築用地，市府未來將辦理招商，地政局將部分辦理標售，歡迎觀光旅宿、休閒產業投資，再創府城風華。