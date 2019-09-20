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iPhone 11搶手3色人氣爆棚　開賣3分鐘內賣光…網購急補貨

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11系列新機正式開賣，不只線下通路出現搶購潮，網購部分買氣也很熱，其中，夜幕綠、紫色、綠色都被搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果新機iPhone 11系列今（9/20）開賣，網購通路與官方同步進行，東森購物、momo購物、PChome24h購物等多家電商主打現貨供應，才一開賣即飆升流量，搶購情況熱烈，尤其是最熱門的iPhone 11 Pro夜幕綠，最快3分鐘內立刻被搶光，缺貨的還有口碑新色紫色、綠色，讓業者趕緊補貨。

iPhone11系列新機買氣熱烈，電商也接連開出亮眼表現，東森購物不到10分鐘即銷售破百台，接單量比去年首小時激增5倍；momo購物網在開賣一分鐘即熱銷破500台，短短一小時湧進較平日增長5倍的人流，銷售較去年同期成長達10倍；PChome24h購物則是在開賣10分鐘內刷新去年紀錄，短短半小時，銷售業績超過億元，且超過6成以上訂單來自行動端。

由於在開放預購期間，許多果粉早已鎖定iPhone 11 Pro Max夜幕綠，因此在首賣開始沒多久，熱門機款夯色自然成為搶購重點，才一開賣，各家平台隨即呈缺貨狀態，Yahoo奇摩購物中心最快在3分鐘內被搶購一空，momo購物網觀察以256G規格最搶手。而像是東森購物站上目前雖然剩金色、銀色、太空灰可搶，但數量也不多，反應出熱銷程度。

Yahoo奇摩購物中心品類經理林怡君表示，今年iPhone 11新機相當受到消費者歡迎，平台今日下午13:00將會再針對缺貨的品項進行補貨，消費者最快明日中午可拿到。

此外，iPhone 11話題新色紫色及綠色的人氣也很高，與夜幕綠不相上下，同樣在第一時間售完，其中，東森購物、蝦皮購物發現128G規格最多人買，主要在於價格力強，入手相對輕鬆，最受果粉喜愛。

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