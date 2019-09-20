車停好市多！「叩」屁孩下秒開門猛撞　三寶媽裝沒事：快走...網氣炸：沒家教

▲在車上滑手機，車門突遭屁孩猛撞。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

一名人妻在臉書《爆怨公社》發文表示，她在中壢好市多的停車場等老公購物，而正當她滑手機滑到一半，突然聽到「叩」一聲，原來是鄰車後座開車門，直接往她的車撞上去，而她當下立刻探頭查看，卻看到該車的媽媽催促著小孩下車後，一句道歉也沒有，便頭也不回的離開，讓她超傻眼。

原PO發文表示，事發當下她坐在車內滑手機，而隔壁的車也剛停好車準備開車門，就在下一秒，原PO突然聽到，「叩」一聲，原來是後座開車門太用力，直接撞上原PO的車門，而當下原PO也立刻探頭查看車子有沒有損傷，「結果只聽到前座下車幫忙後座開車門的媽媽，要小孩快點下車，然後就走了！然後就走了！然後就走了！」

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對方誇張的行徑，也讓原PO氣得在對方車上留下字條，「開車門撞到我的車門，我都開窗看你了！你一句道歉都沒有，還一直說『趕快走』，有沒有家教啊？」事後更忍不住怒火，在臉書發文，「你的家教放在家裡沒帶出來是嗎？」

原PO的文章一出，不少網友見狀直呼誇張，紛紛留言，「誰家的趕快出來認領好嗎？身教大於言教～擔心你小孩的未來啊」、「不用問，她沒有家教」、「沒家教的人，不識字， 當場叫他道歉才是真的」。

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