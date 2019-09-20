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持股比例增至43%　博晟擴大入股日本骨科醫材開發商Osteopharma

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▲博晟生醫。（圖／翻攝博晟生醫）

▲博晟生醫。（圖／翻攝博晟生醫）

記者姚惠茹／台北報導

博晟生醫（6733）今（20）日宣布，將擴大入股日本骨生長因子開發公司 Osteopharma Inc.，持股比例由16%提升至43%，而Osteopharma開發的產品將進入臨床試驗階段，並已經在日本提出臨床試驗申請，適應症為治療「骨折不癒合」。

博晟指出，入股Osteopharma具有布局日本與全球市場的策略意義，因為日本為亞洲最大的醫材市場，佔比約40%左右，再加上邁入高齡化社會，對於醫療保健品質與要求極高，所以日本政府也積極推動原創新藥與新型醫材研發，若能打入日本市場，將有助於加速進入其他主要市場。

Osteopharma與日本主要藥廠旭化成製藥株式會社(Asahi Kasei Pharma)合作，共同開發出骨生長因子OIF，而博晟則在2016年與Osteopharma簽約合作，共同開發OIF的亞太與歐美市場，其中Osteopharma保留日本市場的權利，而日本之外的全球權利則歸博晟所有，這次博晟擴大入股後，若雙方合作開發的產品成功上市，博晟的分潤將會提升。

請繼續往下閱讀...

博晟與Osteopharma簽署合作協議後，即取得Osteopharma公司16%的股權， 這次再以每股8萬日圓取得該公司4家原始股東的27%股權後，持有的Osteopharma公司的股份比例，提升為43%。

博晟取得Osteopharma的OIF授權後，即結合β-TCP骨修復材料，研發出兩個具有高附加價值的BiG001及BiG006(OIF/β‐TCP)第三類醫材，具有良好的骨誘導作用，可誘導骨幹細胞分化，促進骨細胞生成，並樹立高競爭門檻，成為台日生技產業合作的成功案例。

BiG-001擬用於開放性脛骨骨折需植骨之病患，BiG-006則擬應用於須進行腰椎椎體間融合(Posterior Lumbar Interbody Fusion)的椎間盤退化症病患，兩者都是病患眾多，潛力龐大的市場。

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