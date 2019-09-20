文在寅敲定23日紐約會川普「談北韓無核化、GSOMIA」　不見安倍

▲ 川普與文在寅6月底在首爾舉行川文八會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

為出席紐約聯合國大會，南韓總統文在寅預計22日至26日出訪美國，23日將與美國總統川普（Donald Trump）舉行「川文九會」，商討如何推動北韓無核化。美國與北韓的實務協商自2月底越南「川金二會」後陷入膠著，最快有望在月底重啟，朝鮮半島情勢也面臨新的分水嶺。

《韓聯社》20日報導，除北韓無核化，南韓在日韓衝突下決定不續簽美國此前大力推動的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）以及駐韓美軍防衛費等問題料都會成為川普及文在寅23日峰會的議題。

《東亞日報》今晨則在頭版報導，青瓦台總統和平企劃秘書官崔鐘健（音譯）19日宣布，文在寅將在美韓峰會與川普商討推動朝鮮半島完全無核化及建立永久和平的合作方案。

繼川普6月底出訪南韓，在首爾與文在寅舉行2人的第8次峰會，23日將是二位元首時隔約3個月的第9次會晤，料將致力於消弭外界對GSOMIA造成美韓關係破裂的憂慮。

除川普及文在寅，日本首相安倍晉三也將出席紐約聯合國大會。徵用工案挑起的日韓糾紛至今不見緩和，引起外界關注，文在寅與安倍是否將在紐約會晤。但根據青瓦台公布的行程，兩人不會在紐約舉行峰會。