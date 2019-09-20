批斷交黑英！管碧玲要國民黨表態「反對大陸介入台灣選舉」

▲管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。對此，民進黨立委管碧玲20日表示，這不是和外交政策、外交工作有關的問題，這百分之百是2020選舉攻防相關的問題，同時要求國民黨針對「反對大陸介入選舉」表態。

對於吉里巴斯、索羅門相繼與台灣斷交，管碧玲透過臉書表示，這不是和外交政策、外交工作有關的問題，這百分之百是2020選舉攻防相關的問題，「中國對2020拉下蔡英文志在必得，赤裸裸的用斷邦交威嚇人民，這個手段和1995『導彈試射』的威嚇手段，目標心態如出一徹！激烈的程度也無分軒輊！」

管碧玲指出，大陸1995年誤判台灣的民心，反而助長前總統李登輝高票當選，台灣人民知道選票的團結正是和大陸對話最有力量的工具，只有一再告訴大陸，用威脅的手段，無法讓台灣屈服，大陸才會知道，他們必須調整心態，也才會知道台灣人民追求自主、反對一國兩制、拒絕被併吞的決心。

管碧玲說，「假訊息」、「斷陸客」、「抓人質」、「斷邦交」大陸4彈齊發，一切為了「黑英」，「中國未來112天，不會縮手，我們要有心理準備。邦交國可能還會再被挖！『黑英』計畫只會變本加厲，2020的選舉，擺明的已經是和中國的選舉，這一百天，不會太好過，台灣人民要武裝起來，要有『你好大，我不怕』的決心，我們團結，我們要贏！」

管碧玲表示，23日要審軍購條例，外交委員會應該通過決議，「我們反對一國兩制、抗議中國外交打壓，反對中國介入選舉，國民黨必須表態！」

其他人也看了這些...

►向我索求鉅款購買民航機？ 吳釗燮：大陸藉機滲透誘導吉國轉向

►吉里巴斯與我斷交 蔡英文：中國用各種方式干預選舉

►大陸打壓5天斷2國！府遺憾：陷入大陸金錢陷阱是吉國人民重大損失

►「即日起，我退出老化黨。」