看過「米開箱」嗎？　林姿妙躺地拿斗笠：我開給你們看

▲被點名的林姿妙拚了，也「米」開箱。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「花木蘭聯盟」搭上開箱文熱潮，被台東縣長饒慶鈴點名後，輸人不輸陣，宜蘭縣縣長林姿妙拚了，20日也開箱！林姿妙po網說：看過這麼多開箱文，有人看過「米」開箱嗎？網友紛紛留言，「可愛的縣長！」「這太厲害了」、「有趣！缺稻草人」。

台東縣長饒慶鈴搭上開箱文流行風潮，19日中午在海濱公園國際地標前，由吉祥物阿歷、阿奈、台東農業釋迦仙子、洛神仙子及紅藜仙子等人陪同，帶著衝浪板拍攝開箱照，並安排台東金幣、V型人、最美星空、熱氣球，以及包括富岡港擴建、路堤共構及南迴緊急醫療、南迴驛等看板、布條，展示台東縣未來將推動的各項建設。

饒慶鈴也特別點名花木蘭聯盟的姊妹（花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙）接棒。

20日是宜蘭嚴選優質米冠軍出爐日，被點名的林姿妙也拚了，po網說：「看過這麼多開箱文，有人看過「米」開箱嗎？



被饒慶鈴 徐榛蔚 姊妹們點名，我來囉！❤️



宜蘭嚴選優質米，品質嚴格把關，今天新的冠軍出爐啦！



宜蘭米一年一期，品質優良不在話下，要種出好米，不但要有辛苦的農民，還要動用相當多的物力，讓我們一起來認識這些農機具，你認識哪些呢？」

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