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無奈氣候變遷！青年學子挺身籲2020總統候選人提治理願景

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▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

▲青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

青年學子響應氣候罷課，今（20日）宣布連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策，接下來每一天將發起各種不同倡議，讓氣候行動在全台遍地開花，並問這不是選舉贏不贏問題，而是大家能否繼續生存？如果地球沒辦法生存，沒有人，沒有選票，這些政客還會存在？

由瑞典女孩Greta Thunberg發起「為氣候罷課」行動，喚起世界對氣候變遷的關注，全球超過100個國家參與。中央大學綠聚人社等多個環境團體共同發起「選一個在乎你未來的總統」，連署要求2020總統大選候選人針對台灣在全球升溫1.5°C情境下面臨的風險，提出具體對策，必須包括減緩、調適、國家自主減碳承諾三大層面。

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▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

▲▼小學、高中生齊籲台灣所有人民重視氣候變遷。（圖／記者許展溢攝）

▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

今天小學、國高中和大學學生代表齊呼籲重視氣候變遷。VIS實驗高一生林聖亞說，台灣經歷多次產業轉型，同時環境也付出許多代價，尤其過去過度追求經濟發展，如何讓環境得以永續被使用，在政府刻意忽略下，始終落後於如何使民眾發大財的選項候面。

林聖亞認為，極端天氣頻率提高，海平面上升持續吞掉陸地，環境不會因為你家住豪宅，溫度自動降低；不會因為是博愛特區，洪水就會自動避開；不會因為你家裡種田，就自動給予足夠的灌溉水。若不願面對此問題，並提出具體氣候政策，就不是真正在乎人民的候選人。

▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣青年氣候聯盟認為，對於氣候變遷，政府政策缺乏系統性整合和分工。（圖／記者許展溢攝）

芳和實驗國一生洪樂芸表示，從小學到人類比其他動物有更高智商，既然如此，就更應該懂得是非對錯，更懂得保護地球是所有人責任，可是現在看來有多少人真的在乎？現在自己還小，只能從自己身邊小事做起，但這些說一套做一套的大人，留下來的會不會最後都變成沒有希望的未來。

台北市和平實驗小學四年級魏弘展說，面對全球暖化不是選舉贏不贏問題，是大家能不能繼續生存的難題，他反問地球沒辦法生存，沒有人就沒有選票，這些政治人物還會存在？但大人們只忙著被眼前的事情追著跑，自己雖然還沒10歲，但想為後代子孫說話，不希望他們都活在「全人工」環境，面對此狀況，要改變的不是大自然的規則，而是做事的方法。

▲▼青年學子連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。（圖／記者許展溢攝）

▲學生們今天特別請假向政府提出訴求。（圖／記者許展溢攝）

學生們今天特別請假提出三大層面，包括「減緩」，以1.5°C升溫控制為目標，規劃環保署在2015年提出7個減碳部門，包括能源、運輸、住宅、工業、農業、服務業和廢棄物的減碳路徑。「調適」，規劃台灣各部門因應極端天氣事件與增強強韌性的氣候變遷調適策略，和最後「國家自主減碳」承諾。負責這次活動的中央大學學生張力文強調，會將這份倡議寄給每一位總統候選人，要求1個月內透過網路直播告訴大家立場，希望2020能看到一群負責任的總統候選人。

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