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紅衣阿嬤憶兒時住居走錯民宅　熱心警請她吃甜豆花助返家

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▲屏東縣里港警分局員警幫郭姓婦人找到回家的路，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局員警幫郭姓婦人找到回家的路，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市郭姓婦人，搭車回屏東縣里港鄉老家尋找年幼記憶，錯過車站、走錯民宅被民眾發現並報警。警方趕到後，將郭婦帶回派出所，由於天氣炎熱，她吃不下飯，警方還買了甜豆花讓她止飢，經閒聊後在她包包內找到健保卡，連絡到她兒子將其帶回，家屬很感激警方熱心協助。

里港警分局新南派出所警員廖立緯於日前接獲民眾報案，指高樹鄉田子村有1老婦闖入其住家，廖員趕到，發現該名年約70歲老婦人，詢問其住址、家人聯絡方式，均無法清楚表達，顯有失智現象，由於烈日當空，遂先帶她回派出所休息。

到所後，廖員先拿礦泉水給她喝；所長黃清山得知她天氣炎熱，吃不下飯，買了供當地人民自製甜點冰豆花止飢，和她話家常，安撫其不安情緒，在閒聊中得知，老婦人兒時住里港，想回鄉探望舊居，不料坐公車卻忘了下車，下車後尋找許久，看1民宅很像其老家，才走進去。

廖員詢問她皮包內是否有健保卡等證件，她告知有帶健保卡以備不時之需習慣，經由健保卡查出她的身分，再利用警政資訊系統查出她住高雄市前鎮區、電話，聯繫到她兒子，趕至派出所將她帶回。

里港警分局長楊龍祥肯定黃清山、廖立緯主動熱心協助失智民眾返家服務精神，並籲請民眾多注意家中的年長者，儘量避免其獨自遠途外出，以免發生危險，若有患失智症、精神障礙，或曾經有走失情形，可向社會局申請配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，以便聯絡家屬或相關單位查找線索。

►「即日起，我退出老化黨。」

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