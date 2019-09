Google Maps 將推「無痕模式」　再也不怕行蹤秘密曝光！

▲Google Maps將推出「無痕模式」。(圖/翻攝自Techspot)

記者陳心怡/外電報導

總是害怕行蹤紀錄不小心被發現嗎?現在不只 Google Chrome 瀏覽器有「無痕模式」, Google Maps App 也正在測試「無痕模式」,而且很快就會正式推出。

Chrome 的「無痕模式」可以說是瀏覽器最好用的功能之一,啟用「無痕模式」讓用戶瀏覽任何網頁都不會留下紀錄。

今年 Google 在開發者大會上曾宣布將Chrome 的「無痕模式」功能帶入 Google Maps ,App會自動搜尋紀錄、導航方向和位置資訊等資料刪除,完全不留痕跡。「無痕模式」不僅提高隱私性,也讓用戶借手機給朋友導航時,不怕遇到尷尬窘境。

要啟用 Google Maps「無痕模式」,用戶必須點擊 Google Maps 介面右上方的用戶帳號相片,然後在下方選擇「啟用無痕模式」,當模式啟動後,螢幕上方會出現一條黑字提示,此時就代表已成功啟動「無痕模式」。

目前 Google 旗下的 Google Chrome、Maps、YouTube 具備「無痕模式」,對於非常重視隱私的人來說,Google Maps新增「無痕模式」絕對是個受歡迎的功能。

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn