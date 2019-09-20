海巡體驗營登場　超可愛橘色小小兵大喊：長大也要當海巡隊長

記者翁伊森／嘉義報導



海巡署中部分署為讓小朋友對在戍守藍色國土的海巡人員有進一步認識，「小小海巡體驗營」活動即將於10月份正式在中部地區開辦，20日藉辦理聯合搜救演練提前暖場。為了讓小朋友能夠認識海巡，中部分署積極著手規劃中部地區「小小海巡體驗營」活動，希望藉活動向下紮根，教導小朋友正確的生態保育、珍愛海洋及防溺救生觀念，達到寓教於樂的效果，也使家長陪伴孩童從中學習成長。

▲「小小海巡體驗營」10月將於中部地區開辦,20日先由嘉義布新國小學童著裝體驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「小小海巡體驗營」提前登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海巡小小兵體驗，由海巡署同仁位小朋友一一著裝。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次暖場由布新國小附設幼兒園學童率先登場，穿上迷你版海巡安檢勤務服的小朋友，瞬間化身為小小海巡隊長，隨著音樂跟著海巡大娃娃開心跳著「海龜舞」，讓現場參加聯合搜救演觀摩的各界來賓看得滿是歡笑，每個小朋友臉上也盡是快樂的表情，天真的喊著「我長大也要當海巡隊長」。

▲小朋友為了海巡隊長制服而來。（圖／記者翁伊森翻攝）

海巡署中部分署表示，為培養小朋友對於海洋之情感與知識，期藉辦理「小小海巡體驗營」活動，在小朋友的心靈深植海洋保育觀念，目前已規劃10月份在台中正式舉辦1場「小小海巡體驗營」，並精心設計海巡救難、查緝裝備陳展及行動救援車體驗等活動，除了讓小朋友對海巡平時工作的辛勞有更進一步的認識，以及深刻體認海洋生態保育與資源永續的重要性，也帶給小朋友們不一樣的體驗樂趣。

▲小朋友期待成為海巡隊長。（圖／記者翁伊森翻攝）

►越想越不對勁！OL 賺翻啦