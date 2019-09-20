倒戈前兆…吉里巴斯前總統槓上澳洲　「兩害取其輕」狠批：比中國還邪惡

▲吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

吉里巴斯20日與我國斷交，讓台灣在5天內失去2個南太平洋邦交國，也讓中國大陸的勢力再度往南邁進。在此之前，吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）曾在氣候變遷的議題上與澳洲發生爭執，更直指，與中國大陸相比，南太平洋國家認為澳洲才是邪惡的「兩害之最」。

今年8月在吐瓦魯魯召開的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）上，希望能透過吐瓦魯宣言（Tuvalu Declaration），減緩氣候變遷所造成的影響，但卻在澳洲反對「禁止開採新煤礦」與「減少溫室氣體」的堅決態度之下，最終宣言無法通過，也讓太平洋島國對澳洲的厭惡程度達到高峰。

湯安諾氣憤表示，「這真的是兩害相權取其輕，這事關我們的生存，澳洲正在做一切可能損害我們未來的事情。」他事後接受《RN Breakfast》節目訪問時也說，與中國大陸相比，太平洋島國可能會認為澳洲才是邪惡的「兩害之最」。

Australia Risks Losing Allies in Pacific Over Climate Policies https://t.co/HANQLAUphq — The Diplomat (@Diplomat_APAC) August 22, 2019

時任吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，「你在拯救你們的經濟，我正努力拯救我的人民。」斐濟總理拜尼瑪拉馬（Frank Bainimarama）也表示，莫里森的談判方式非常強烈，試圖讓所有人同意澳洲的觀點，「他非常無理且居高臨下，我們應該為太平洋國家而來，並不只是為了澳洲。」

中國大陸外交部發言人耿爽表示，中國大陸從未在南太平洋地區與澳洲競爭，一直以來，澳洲不斷在這些島國間，散佈中國帶來威脅的謬論。他強調，中國會繼續與南太平洋國家合作，「希望包含澳洲在內的其他國家，能從這些島國的需要出發，以更實際的行動幫助其經濟發展。」

►吉里巴斯「閃電斷交」！蔡英文嘆：放棄真誠朋友去做中國棋子

►吉里巴斯與台斷交 總統府：國際自由民主陣營均無法接受

►彭博：台灣不到1周失去2邦交國 中國外交巨大勝利

►來這裡認識新朋友！

