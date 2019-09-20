▲ 新北勞動雲推2大工具包開箱文，強調工安及主推視障按摩。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年新北市已有24人發生重大職業災害死亡，為強化工地安全及避免職災發生，新北市勞檢處偕同各局處及營造業者，在板橋區工地進行1場實地觀摩。搶搭流行的開箱文風潮，以新北勞檢人偶配件包說明書的方式，宣導工地安全。同日再跟進，以「視障按摩工具包」方式促進身障朋友就業。

依據統計資料，2019年因重大職業災害死亡的24人中，因高處墜落死亡者13人、遭電擊死亡者有5人，顯示工地安全不可忽視。為加強職業安全衛生管理，提升勞工危害辨識能力，新北市勞檢處17日在板橋區一處工地，進行實地觀摩。

活動針對容易發生職業災害的管道作業、屋頂作業、泥作粉刷作業及吊運作業進行安全演練，同時邀請市府水利局、養工處、教育局等工程主辦機關、營造業者等249人，實際體會作業情形和危害預防措施，並由管道作業危害預防的展示及屋頂作業的危害模擬，與固定式起重機與施工平臺的安全作業演練，提升勞工作業危害意識能力，避免職業災害發生。

此外，新北市勞工局近年也積極於轄內醫療機構、車站、運動中心及政府機關（構）等場所設置輔導22家視障按摩小棧，每位視障按摩師均取得1600小時技術士執照，以專業的筋絡學為大眾解除疲勞。

為推廣視障按摩專業服務及提升視障按摩業者之整體營收，勞工局特別規劃「消費滿500元抽大獎」等多項系列活動，吸引原有客群持續消費，並積極開拓陌生市場，提高新北視障按摩業之整體營收，並讓改變社會大眾對視障按摩的刻板印象，拓展更廣泛的客源，提高視障按摩師工作收入。

從國外警消開箱文的風潮吹進新北市，新北勞動檢察處以勞檢員真人人偶，搭配勞檢現場工具包的方式，強調宣導工地「安全第一」。同日，新北視障按摩也加入，開箱的工具包內，除了按摩師、導盲全外，連骷顱人型都入鏡，希望能讓市民朋友有更多機會了解市府政策。

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