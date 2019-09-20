買新iPhone卻不會拍照怎麼辦？Today at Apple「快訣竅」開課了

▲Today at Apple新增「快訣竅」課程。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max在今（20）日開賣啦！今年的三款新機主打的就是相機功能，前後鏡頭在規格上都有所提升；不過手殘的自己有時候連自拍都可能拍不好，為此，Apple也在今天宣布推出Today at Apple「快訣竅」新課程，就是要教你拍出可以放在社交媒體上炫耀的自拍、時尚大片。

「快訣竅」課程一堂約15分鐘，約1個小時就會開課一次；課程中，店員會教你如何操作「調整背景模糊」、「拍攝團體自拍照」、「用『人像』模式拍照」、「嘗試不同角度」，以及「拍攝慢自拍」等功能。

▼Today at Apple「快訣竅」課程一次約15分鐘，一次教會你5種拍照訣竅。（圖／記者邱倢芯攝）

以「拍攝團體自拍照」為例，新推出的iPhone在前鏡頭方面今年從700萬畫素提升到1,200萬畫素，不過事實上當你直立著拿手機時，仍是700萬畫素，且畫面會比較「窄」，適合個人拍攝，要容納第二人就要把手拉得遠一些；而如果將畫面橫放，那麼手機會自動判斷將畫面拉廣，且前鏡頭畫素會自動調整為1,200萬畫素。

另外，課程中也會提到，今年推出的iPhone在人像模式中，新增了「高色調燈光黑白」的選項，這個選項可以讓你的人像模式變得更具個人風格。

如果對於「快訣竅」課程有興趣的消費者，不妨可以走訪一次蘋果直營店，此一課程毋需事先報名，到了現場看到有課程隨時都可以加入。