買新iPhone卻不會拍照怎麼辦？Today at Apple「快訣竅」開課了

還記得去年Apple聖誕廣告裡那首讓人聽了不禁微笑的歌《Come Out and Play》嗎?這首歌來自怪奇比莉,她以獨樹一格的音樂跟充滿個性的造型席捲全世界。現在喜歡怪奇比莉的粉絲們有福了!Apple Store推出 「Music Lab: Remix with Billie Eilish」音樂課程。