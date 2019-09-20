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用無人機投彈轟炸向前女友家 家暴男面臨33年徒刑

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▲▼無人機飛行車展示及試飛。（圖／美聯社）

無人機的應用前途，給人無限想像。（示意圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國男子穆西卡托(Jason Muzzicato)因涉嫌使用無人機向前女友位於賓州的家投擲土製炸彈，遭到FBI逮捕。

儘管穆西卡托本人一直否認上述指控，但據當地媒體報導，今年6月7日時，FBI搜索了穆西卡托工作的車行和住所，在裡面發現了10多把槍支，當中包括多把半自動手槍和AR-15步槍、以及7枚自製的爆炸物。由於2017年他的前女友申請家暴保護令獲准，他擁有武器已經觸法。

44歲的穆西卡托被控非法持有槍支和爆裂物、以及操控未經登記的無人機。在本周一(16日)的傳訊中，檢察官葛拉格(John Gallagher)更指控穆西卡托涉嫌使用無人機向他前女友的住處投擲爆裂物，因此他應該繼續被拘留。

不過檢方至今仍沒有對穆西卡托提出「投擲爆裂物」的指控。辯護律師沃德倫(John Waldron)表示，穆西卡托否認使用無人機投擲炸彈。

然而，當地華盛頓鎮(Washington Township)居民凱西奧尼(Charles Carcione)告訴WTAP電台說，當時他聽到附近發生爆炸，他還錄下相關畫面。他說：「當時我正在車道上。突然聽到了一聲爆炸，然後很多釘子突然從天上掉下來。周圍沒有任何人，也沒有人經過，它們就這麼從天而降了。」

目前，FBI正在分析穆西卡托用來操縱無人機的裝置，以確定無人機的飛行目的地和時間。與此同時，FBI還在搜索時發現了一些開關和裝置，這些東西以引爆爆裂物。

美國檢察官辦公室表示，如果穆西卡托的新罪名成立，他將面臨最高33年徒刑和76萬美元的罰款。 報導表示，穆西卡托此案是一個可怕的例子，說明即使在不斷修例的監管之下，無人機等新興技術還是會輕易被拿來當作犯罪工具。

美國聯邦檢察官麥克斯韋恩(William McSwain)發表聲明說：「不需要燒腦，也可以想像出非法槍支、爆裂物和無人機的组合可能造成多大的危險。」 此案定11月4日開審。

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